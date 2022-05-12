Болгарія очолила список країн ЄС за кількістю зареєстрованих українських біженців зі статусом тимчасового захисту

Про це пише Bulgarian National Radio.

"Станом на 12 травня в Болгарію в'їхали 252 826 осіб, 41% з них залишилися в країні. 102 522 зареєструвалися для отримання статусу тимчасового захисту, або майже 100% від усіх біженців, які залишилися в країні", – сказала Мар’яна Тошева, керівник Державного агентства у справах біженців.

Також вона додала, що Болгарія є першою в списку країн ЄС з найбільшою кількістю біженців, які зареєструвалися для отримання тимчасового захисту.

Видання зазначає, що термін безкоштовного проживання в готелях для українських біженців не продовжать. Раніше ми повідомляли, що 31 травня українських біженців у Болгарії попросять залишити готелі, які розташовані у курортних містах.

До кінця тижня також запрацює цифрова платформа для збору даних про кількість українців, які мають намір залишитися в країні, оскільки деякі з них хочуть залишити Болгарію після 31 травня. Багато біженців кажуть, що хочуть поїхати і жити поза межами муніципальних та державних приміщень, тобто платити за оренду.

Куди переселятимуть громадян України, які зараз розміщені в готелях, стане зрозуміло до кінця наступного тижня, повідомили в урядовій координаційній групі.

18 березня Болгарія оголосила персонами нон ґрата 10 російських дипломатів.

30 березня Австрія і Болгарія відмовились платити рублями за російський газ.

Станом на 11 квітня 75 тисяч українських біженців подали заяви для тимчасового захисту у Болгарії.

21 квітня міністр туризму Болгарії заявив, що країна припинить надання гуманітарної допомоги українським біженцям в країні до 30 травня.

1 травня міністр туризму Болгарії Христо Проданов посилаючись на дані опитування серед біженців сказав, що майже 90% українців хочуть почати працювати.

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