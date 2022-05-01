Майже 90% українських біженців у Болгарії хочуть почати працювати

Про це пише bnr.bg.



"Є мобільні групи, які відвідують заклади розміщення та проводять опитування серед біженців. Майже 90% біженців хочуть почати працювати", – сказав міністр туризму Болгарії Христо Проданов.



За даними видання, близько 30 тисяч українських біженців розміщені в готелях уздовж Чорноморського узбережжя Болгарії. Після 31 травня, коли буде офіційний старт літнього туристичного сезону, більшість із них розмістять в державних приміщеннях. Міністр туризму сказав Болгарському національному радіо, що жоден біженець не залишиться без даху над головою



На його думку, держава не повинна платити за розміщення біженців у приватних будинках, оскільки контролювати цей процес буде важко. Наступного тижня уряд визначатиме чи варто виплачувати готельєрам по 20 євро на день за кожного розміщеного українського біженця. За словами міністра, уряд працює над тим, щоб допомогти біженцям інтегруватися на ринок праці Болгарії.

21 квітня, міністр туризму Болгарії заявив, що країна припинить надання гуманітарної допомоги українським біженцям в країні до 30 травня. У заяві йшлося, що вони повинні заробляти на життя та оплачувати квартиру та інші витрати на проживання, як і інші громадяни.