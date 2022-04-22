Болгарія припинить допомагати українським біженцям після 30 травня, - міністр туризму

Про це пише видання Anadolu Agency.



"Ми влаштували їх і піклувалися про них впродовж трьох місяців. Тепер вони повинні вийти на ринок праці, знайти житло, платити за оренду і жити, як усі. Ми проявили людяність до цих людей, які рятувалися від війни, ми їм допомогли",- сказав громадськості міністр туризму Болгарії Христо Проданов.



Він додав, що попросить власників готелів, які надавали притулок українським біженцям, почати стягувати орендну плату після 31 травня.



Проданов сказав, що уряд підтримуватиме заклади для українських дітей, щоб про них могли піклуватися, поки батьки працюють.



"З розмов із 6 000 людей, 90% хочуть негайно почати працювати в готельно-ресторанній сфері",- сказав він.



Проданов також повідомив, що державні витрати на житло для іммігрантів можуть наблизитися до 25 млн євро (27,2 млн доларів) і що він буде домагатися від Європейського Союзу компенсації цих витрат.



Деякі болгари негативно відреагували на таку заяву міністра. У соцмережах люди зареєстрували петицію із вимогою про його відставку.



За даними ООН, понад 5 мільйонів українців виїхали до інших країн через війну, ще 7,7 мільйона є внутрішньо переміщеними особами.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що українських біженців, які розміщені у курортах Болгарії, попросять виселитись з готелів.



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