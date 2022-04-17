Українських біженців, які розміщені у курортах Болгарії, попросять виселитись з готелів
31 травня українських біженців у Болгарії попросять залишити готелі, які розташовані у курортних містах
Про це повідомляє Bourgas.
Програма, яка зараз дії у країні, дозволяє українським біженцям безкоштовно проживати та харчуватися у готелі до 31 травня. Про це повідомила 16 квітня віцепрем'єрка Калина Константинова.
Досі було відомо, що програма розрахована до кінця травня, щоб не зривати туристичний сезон. Але у повідомленнях різних установ були припущення, що виплата готельєрам, завдяки якій реалізується програма, може продовжуватись і на зимових курортах. Але зі слів Костянтинової стало зрозуміло, що допомога припинена.
Людей перенаправлятимуть у державні санаторії та гуртожитки. Вони практично зможуть зупинятись у готелях як звичайні туристи.
За даними видання, у Болгарії проживає понад 87 000 біженців з України. Зазначають, що Болгарія раніше заявляла, що може розмістити на своїй території 200 000 українців.
- Біженці з України, які тимчасово проживають у курортних містечках Литви, можуть залишитись без житла. З початку літнього сезону вони не зможуть проживати у помешканнях, які здають відпочивальникам.
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