Українські біженці в Литві можуть втратити житло через початок курортного сезону, -ЗМІ

Про це пише LRT.



За даними видання у курортному місті Паланга перебувають близько 600 українських біженців, ще 70 – у Нярінга.



За словами мера Нярінги Даріуса Ясайтіса, більшість власників погодилися розмістити українських біженців на курортах Литви, сподіваючись, що вони там залишаться лише тимчасово.



"Першою помилкою було надання українцям дозволу на тимчасове проживання на три місяці. Тож люди приймали їх на три місяці, думаючи, що їм потрібна допомога і що вони підуть. Проблема дуже гостра, і це буде дуже соромно і для міста, і для нас",- сказав мер.



Для деяких мешканців Нярінги здача житла в оренду відпочивальникам є єдиним джерелом доходу, тому вони не можуть дозволити собі проживання українців впродовж усього літа, зазначив мер. За його словами, ситуацію можна було б вирішити, якби українських біженців переселили до державних дач у місті та інших курортах Литви.



"Ми вказуємо пальцем на будівлі, які пустують 10 місяців лише для того, щоб працівники міністерств та інших установ приїжджали і залишалися влітку. Люди допомагають, але громадські будівлі все ще замкнені та порожні", – сказав мер.



Мер Паланги Шарунас Вайткус також повідомив, що деякі українці, які зараз перебувають на курорті, будуть змушені шукати нове житло влітку.



"Комусь житло надають до травня, комусь до червня. Це велика проблема", – сказав міський голова.



За його словами, більшість українських біженців вже облаштувалися в громаді, знайшли роботу, а їхні діти навчаються в Паланзі. Може бути важко знайти альтернативне житло для тих, хто втратить тимчасове житло, оскільки влітку ціни на оренду, як правило, значно зростають. Вайткус сказав, що якщо влада не втрутиться, українцям доведеться переїхати в інші міста Литви і спробувати там оселитися.



Місцева влада Паланги вже спілкувалася з представниками деяких міністерств і запропонувала принаймні частину державних будівель на курорті використовувати для розміщення українських біженців.

Нагадаємо, станом на 12 квітня Литва прийняла на своїй території близько 44 тисяч українських біженців.