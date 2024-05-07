У парку розваг Кропивницького жінка випала з оглядового колеса і розбилась
У парку розваг Кропивницького жінка випала з оглядового колеса і розбилась – поліція відкрила провадження за фактом порушення правил безпеки
Про це повідомляє "Суспільне".
Факт загибелі жінки внаслідок падіння з висоти підтвердила речниця поліції області Віталіна Бевзенко. З її слів, повідомлення про трагічний випадок надійшла о 16:00. Загибла – місцева жителька 56 років.
За фактом загибелі поліція розпочала кримінальне провадження за частиною 2 статті 272 "Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою".
Адміністрація дендропарку відмовилась надавати пояснення, допоки не отримає офіційну інформацію від поліції.
Суспільне поспілкувалося з очевидицею Анастасією, яка в цей час перебувала у парку разом з подругою. Вона каже, спершу почули гучний звук і подумали, що це вибух.
"Ми прийшли покататися на атракціоні "Клоун". Як тільки подругу пристебнули, а мене ще не встигли, почули дуже гучний звук. Спершу подумали, що це вибух. Почали кричати адміністратори і тоді ми вже побачили, як згодом з'ясувалося, мертву жінку, яка навіть не ворухнулася. Почали збігатися люди, наскільки я зрозуміла, її родичі. Потім атракціон закрили, всім відвідувачам сказали не наближатися, приїхала поліція і швидка допомога".
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