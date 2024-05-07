"З маленького кролика у вовка": ексчемпіон світу заявив про фантастичне перевтілення Усика
Колишній чемпіон Леннокс Льюїс вважає, що український боксер Олександр Усик зазнав фантастичного перевтілення
Про це повідомляє DAZN.
"Усик - серйозний хлопець. Свого часу я сказав, що він маленький кролик. Тому що він стрибає по рингу і може дістати вас. Тепер він перетворився на вовка. Він знає тільки про перемоги, не знає про поразки", - заявив ексчемпіон світу Леннокс Льюїс.
Бій Усик - Ф'юрі
2 лютого стало відомо, що поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі буде перенесено з 17 лютого.
Британець травмувався під час спарингу. Він отримав розсічення, після якого йому довелося накладати шви. Через це його бій проти українця було перенесено на 18 травня.
Усик є чемпіоном світу за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF.
Ф'юрі володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради).
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