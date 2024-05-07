"З маленького кролика у вовка": ексчемпіон світу заявив про фантастичне перевтілення Усика

Про це повідомляє DAZN.

"Усик - серйозний хлопець. Свого часу я сказав, що він маленький кролик. Тому що він стрибає по рингу і може дістати вас. Тепер він перетворився на вовка. Він знає тільки про перемоги, не знає про поразки", - заявив ексчемпіон світу Леннокс Льюїс.

Бій Усик - Ф'юрі

2 лютого стало відомо, що поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі буде перенесено з 17 лютого.

Британець травмувався під час спарингу. Він отримав розсічення, після якого йому довелося накладати шви. Через це його бій проти українця було перенесено на 18 травня.

Усик є чемпіоном світу за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF.

Ф'юрі володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради).