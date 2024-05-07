Білорусь видала паливні баки Су-25 за ядерні боєприпаси, - "Гаюн"

Про це повідомляє "Беларускі Гаюн".

"На відео можна побачити посадку штурмовика Су-25. Крім бортового номера, на відео навіщось були заблюрені і підвісні паливні баки (ППБ). Примітно, що на частині кадрів ППБ були заблюрені, на інших - ні", - йдеться у повідомленні.

Ролик зняли пропагандисти з ВоєнТВ (прим. - виробничий підрозділ міноборони РБ). "Гаюн" вважає, що білоруси намагаються видати паливні баки Су-25 за ядерні боєприпаси. ППБ призначені за забезпечення більшої дальності польоту.

"Ймовірно, монтажери ВоєнТВ у такий нехитрий спосіб вирішили створити в аудиторії відчуття, що штурмовики ВПС РБ вже ось-ось вилітають застосовувати за прямим призначенням ядерні боєприпаси", - наголошує "Гаюн".

Фото: "Беларускі Гаюн"