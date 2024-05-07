Білорусь видала паливні баки Су-25 за ядерні боєприпаси, - "Гаюн"
Міноборони Білорусі опублікувало ролик, на якому пропагандисти видали паливні баки Су-25 за ядерні боєприпаси
Про це повідомляє "Беларускі Гаюн".
"На відео можна побачити посадку штурмовика Су-25. Крім бортового номера, на відео навіщось були заблюрені і підвісні паливні баки (ППБ). Примітно, що на частині кадрів ППБ були заблюрені, на інших - ні", - йдеться у повідомленні.
Ролик зняли пропагандисти з ВоєнТВ (прим. - виробничий підрозділ міноборони РБ). "Гаюн" вважає, що білоруси намагаються видати паливні баки Су-25 за ядерні боєприпаси. ППБ призначені за забезпечення більшої дальності польоту.
"Ймовірно, монтажери ВоєнТВ у такий нехитрий спосіб вирішили створити в аудиторії відчуття, що штурмовики ВПС РБ вже ось-ось вилітають застосовувати за прямим призначенням ядерні боєприпаси", - наголошує "Гаюн".
Фото: "Беларускі Гаюн"
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