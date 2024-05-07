Міжнародні експерти не знайшли доказів застосування в Україні хімічної зброї

Про це йдеться у повідомленні на сайті організації, опублікованому 7 травня.

Як стверджує ОЗХЗ, "інформація (щодо ймовірного застосування хімзброї, - ред.), надана Організації наразі обома сторонами, разом із даними, доступними Секретаріату, є недостатньо обґрунтованою".

Водночас там визнали, що заяви про застосування цього виду зброї викликають занепокоєння.

ОЗХЗ вказує на те, що всі заявлені запаси хімічної зброї у світі були знищені в липні 2023 року під її контролем, але це "не означає, що хімічної зброї більше не існує".

Організація роз’яснює, що, згідно з Конвенцією про заборону хімічної зброї, будь-які токсичні хімікати, які використовуються через їхні токсичні властивості для заподіяння шкоди або смерті, вважаються хімічною зброєю.

"Для проведення будь-яких заходів, пов’язаних із заявами про використання токсичних хімікатів як зброї, Секретаріату ОЗХЗ потрібно було б офіційно отримати запит на проведення такої діяльності від держав-учасниць. Наразі Секретаріат не отримував жодного такого запиту про вжиття заходів", – заявляє установа.

ОЗХЗ планує "продовжувати стежити за ситуацією".

"Запрошуємо тих, хто може мати підтверджену інформацію, поділитися нею з Секретаріатом. Тим часом ОЗХЗ продовжуватиме надавати підтримку Україні, на її запит, у сфері допомоги та захисту від хімічної зброї відповідно до статті X Конвенції", - резюмували в організації.

Застосування хімічної зброї в Україні: що відомо

На початку травня у Генштабі повідомляли, що окупанти протягом квітня застосували на фронті проти українських бійців боєприпаси з вмістом небезпечних хімічних речовин 444 рази. Загалом із початку повномасштабної війни зафіксовано 1891 такий випадок.

Пізніше про те, що Росія застосувала хімічну зброю в Україні, написали у The New York Times. Так, державний департамент США заявив, що росіяни застосували хлорпікрин, "задушливий агент", який широко використовувався під час Першої світової війни, а також сльозогінний газ проти українських військ. Використання цих газів у військових діях заборонено Конвенцією про заборону хімічної зброї, угодою про контроль над озброєннями, ратифікованою понад 150 країнами, включаючи Росію. Держдепартамент також заявив, що Сполучені Штати запровадять санкції проти трьох державних структур, пов’язаних із російськими програмами хімічної та біологічної зброї, і чотирьох компаній, які їх підтримували.