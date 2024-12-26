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Росіяни продовжують окопуватися на узбережжі Криму, - "Атеш"

Дар'я Куркіна
26 грудня, 2024 четвер
08:13
Війна з Росією

Партизани "Атеш" у тимчасово окупованому Криму розвідали нові оборонні споруди РФ

Зміст

Про це рух повідомив у telegram.

Зазначені обʼєкти розташовані неподалік населеного пункту Чорноморське.

Партизани провели розвідку нових точок зберігання спеціальної техніки й озброєння, а також стрільбищ та укріплень росіян.

"Оскільки координати складів та позицій ЗС РФ у Криму постійно "витікають" і не тримаються в секреті – вони продовжують окопуватися на узбережжі", - додає "Атеш".

 

  • 23 грудня повідомлялось, що російські загарбники в тимчасово окупованому Криму переміщують техніку й боєприпаси через страх українських ударів.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Крим
військові
російська армія
окуповані території
окупанти
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