Росіяни продовжують окопуватися на узбережжі Криму, - "Атеш"

Про це рух повідомив у telegram.

Зазначені обʼєкти розташовані неподалік населеного пункту Чорноморське.

Партизани провели розвідку нових точок зберігання спеціальної техніки й озброєння, а також стрільбищ та укріплень росіян.

"Оскільки координати складів та позицій ЗС РФ у Криму постійно "витікають" і не тримаються в секреті – вони продовжують окопуватися на узбережжі", - додає "Атеш".