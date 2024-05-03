Росія у квітні 444 рази застосувала хімічні боєприпаси проти ЗСУ, - Генштаб
Російські загарбники протягом квітня застосували на фронті проти українських бійців боєприпаси з вмістом небезпечних хімічних речовин 444 рази. Загалом із початку повномасштабної війни зафіксовано 1891 такий випадок
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
"Протягом останнього місяця мобільними групами угруповання сил і засобів підтримки та іншими підрозділами Сил оборони зафіксовано 444 випадки застосування ворогом боєприпасів з вмістом небезпечних хімічних речовин, що на 71 випадок більше, ніж за попередній період", - йдеться в повідомленні.
Підкреслено, що для доставки хімічних боєприпасів окупанти використовують дрони переважно зі скидом К-51.
З 24 лютого 2022 року РФ 1891 раз використала проти ЗСУ боєприпаси, споряджені небезпечними хімічними речовинами.
"Противник продовжує застосовувати боєприпаси, які містять небезпечні хімічні речовини, чим порушує "Конвенцію про заборону розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї та про її знищення», а також закони та звичаї ведення війни", - наголошує Генштаб.
- 1 травня Державний департамент США підтвердив, що окупаційні війська РФ застосували проти Сил оборони України заборонену хімічну речовину хлорпікрин.
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