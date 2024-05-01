РФ використала заборонену хімічну зброю на війні в Україні, - Держдеп США

Про це йдеться у документі, що пояснює введення проти Росії нових санкцій.

У держдепі заявили, що росіяни регулярно порушують Конвенцію про заборону хімічної зброї.

"Використання таких хімікатів не є поодиноким інцидентом і, ймовірно, викликане бажанням російських військ витіснити українські сили з укріплених позицій і досягти тактичних переваг на полі бою", - йдеться у повідомленні.

Держдеп США наклав санкції на Війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту міноборони Росії, Науково-дослідний інститут прикладної акустики та 48-й Центральний науково-дослідний інститут міноборони.

Під санкції також потрапили чотири компанії з програми хімічної зброї Росії.