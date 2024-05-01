РФ використала заборонену хімічну зброю на війні в Україні, - Держдеп США
Державний департамент США підтвердив, що окупаційні війська РФ застосували проти Сил оборони України заборонену хімічну речовину хлорпікрин
Про це йдеться у документі, що пояснює введення проти Росії нових санкцій.
У держдепі заявили, що росіяни регулярно порушують Конвенцію про заборону хімічної зброї.
"Використання таких хімікатів не є поодиноким інцидентом і, ймовірно, викликане бажанням російських військ витіснити українські сили з укріплених позицій і досягти тактичних переваг на полі бою", - йдеться у повідомленні.
Держдеп США наклав санкції на Війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту міноборони Росії, Науково-дослідний інститут прикладної акустики та 48-й Центральний науково-дослідний інститут міноборони.
Під санкції також потрапили чотири компанії з програми хімічної зброї Росії.
- 1 травня міністерство фінансів США оголосило про санкції щодо майже 200 фізичних і юридичних осіб, які сприяють військово-промисловому комплексу Росії та допомагають їй ухилятися від обмежень
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.44 Купівля 39.44Продаж 39.93
- EUR Купівля 42.14Продаж 42.9
- Актуальне
- Важливе