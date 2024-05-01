США оголосили новий пакет санкцій проти РФ: які сфери він покриває

Про це йдеться в пресрелізі відомства, повідомляє ЄП.

Пакет санкцій спрямований на військово-промислову базу та програми РФ щодо хімічної та біологічної зброї, а також на фізичних і юридичних осіб у третіх країнах, які допомагають Москві купувати компоненти для виробництва озброєння.

Мінфін США наклав санкції на майже 60 осіб з Азербайджану, Бельгії, Китаю, Росії, Словаччини, Туреччини та Об'єднаних Арабських Еміратів, які дозволяють Москві купувати технології та обладнання.

Понад 100 організацій, що потрапили в список, працюють в технологічному, оборонному, виробничому та транспортному секторах економіки Росії.

Інший блок санкцій - проти основних імпортерів бавовняної целюлози, нітроцелюлози та ключових її компонентів, а також двох постачальників із Китаю.

Мінфін також вніс до списку три російські юридичні та дві фізичні особи, причетні до закупівель товарів для військових організацій, які розробляють хімічну та біологічну зброю.

США додали під обмеження дві російські компанії, які беруть участь у будівництві газової інфраструктури – "Нефтегазстрой" та "ВНИПИгаздобыча".

Державний департамент наклав санкції на понад 80 юридичних та фізичних осіб, які займаються ухиленням від санкцій проти Росії або пов'язані з програмами хімічної та біологічної зброї та оборонно-промисловою базою РФ.

Також Держдеп ужив обмежувальних заходів проти енергетичного, металургійного та гірничодобувного сектора Росії та запровадив додаткові санкції у зв'язку зі смертю Навального.