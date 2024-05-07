Приховано підготуватися навіть до імітації відпрацювання ядерної зброї росіяни не зможуть: Defence Express про військові навчання РФ

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Я пропоную почати з деяких дивних моментів щодо того, як росіяни проводять навчання з відпрацювання застосування тактичної ядерної зброї. Нема даних, як би вони мали бути насправді, тобто нема якогось усталеного алгоритму зі сценарієм на випадок таких навчань. Штатно щодо застосування ядерної зброї, чи стратегічної, чи тактичної, відповідає спеціальне управління у системі генштабу, але у них цим чомусь займається міноборони РФ за дорученням їхнього диктатора Путіна. Це поки що скидається на таку політичну демонстрацію, своєрідну помсту, що весь світ вирішив проігнорувати інавгурацію Путіна", - зауважив Іван Киричевський.

За його словами, на практиці тактична та стратегічна ядерна зброя відрізняється засобами доставки залежно від її дальності та потужності.

"Якщо росіяни справді говорять лише про тактичну ядерну зброю, то скоріше за все йдеться про боєголовки до "іскандерів" на дальність 500 км і, можливо, про тактичні ядерні авіабомби. Але є нюанс, що можуть бути боєголовки до "іскандерів" середньої дальності, як крилатий "Іскандер-К", який скоріше є стратегічною ядерною зброєю. Також і ті ракети, які у них застосовуються під бомбардувальники, а це Х-22, Х-101, Х-55, але це теж вже стратегічна ядерна зброя. Тому наперед передбачити, до якої міри безумства вони можуть дійти зі своїм ядерним шантажем, складно. Однак приховано підготуватися навіть до імітації відпрацювання ядерної зброї росіяни не зможуть, навіть якщо їм спаде на думку прикрутити ядерну боєголовку до якихось з ракет, яка полетить на нашу територію", - прокоментував аналітик.

Киричевський пояснив, що, якщо росіяни й поставлять ядерну боєголовку, то ми її зможемо збити, і вона не спрацює так, як у РФ задумували.



"Щоб вкрутити ядерну боєголовку на "іскандер", то росіянам треба відкрутити від "іскандера" звичайну боєголовку, а щоб поставити ядерну боєголовку, потрібні спеціальні машини, які дуже помітні з космосу. Має бути спеціальний конвой. Навіть, якби вони й знайшли якийсь підземний ангар, то все одно буде помітно, що кудись росіяни привезли цілу колону машин зі спеціальними "будками". На супутнику це буде дуже чітко видно. Вони можуть імітувати, що ці машини під ядерні боєголовки щось возять, аби чисто полякати, але не підіймаючи самі ці боєголовки, тому що їх треба возити у спеціальному режимі, бо, наприклад, така боєголовка може вибухнути раніше часу, при чому на території РФ, і , звісно, проти цього ніхто не буде проти", - підкреслив військовий експерт.