Офіційні канали Дії та Мінцифри з'явилися у WhatsApp
Міністерство цифрової трансформації, яке очолює віцепрем'єр Михайло Федоров, створило офіційний канал Дії у застосунку WhatsApp
Про це Мінцифра повідомила у Telegram.
"Турбуємось, щоб українці отримували перевірену інформацію з офіційних джерел, — розширюємо канали комунікації держави у смартфоні", - йдеться у повідомленні.
Також у WhatsApp з'явилися канали самої Мінцифри та її очільника Федорова.
Що відомо про роботу Telegram в Україні
25 березня нардеп від "ЄС" Микола Княжицький вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує регулювати в Україні роботу Telegram.
Своєю чергою начальник ГУР Кирило Буданов сказав, що Telegram з погляду національної безпеки є проблемою. При цьому розробник застосунку Павло Дуров запевняє, що Telegram не має нічого спільного з РФ попри те, що його було створено там.
Голова комітету ВР із питань свободи слова Ярослав Юрчишин натомість заявив, що для блокування Telegram в Україні потрібна чітка аргументація. Приводом може стати масштабний витік даних.
Водночас голова Національної ради з питань телебачення та радіомовлення Ольга Герасим'юк закликала припинити офіційну комунікацію держави в Telegram.
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