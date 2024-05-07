Офіційні канали Дії та Мінцифри з'явилися у WhatsApp

Про це Мінцифра повідомила у Telegram.

"Турбуємось, щоб українці отримували перевірену інформацію з офіційних джерел, — розширюємо канали комунікації держави у смартфоні", - йдеться у повідомленні.

Також у WhatsApp з'явилися канали самої Мінцифри та її очільника Федорова.

Що відомо про роботу Telegram в Україні

25 березня нардеп від "ЄС" Микола Княжицький вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує регулювати в Україні роботу Telegram.

Своєю чергою начальник ГУР Кирило Буданов сказав, що Telegram з погляду національної безпеки є проблемою. При цьому розробник застосунку Павло Дуров запевняє, що Telegram не має нічого спільного з РФ попри те, що його було створено там.

Голова комітету ВР із питань свободи слова Ярослав Юрчишин натомість заявив, що для блокування Telegram в Україні потрібна чітка аргументація. Приводом може стати масштабний витік даних.

Водночас голова Національної ради з питань телебачення та радіомовлення Ольга Герасим'юк закликала припинити офіційну комунікацію держави в Telegram.