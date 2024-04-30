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У Нацраді закликали припинити офіційну комунікацію держави в Telegram

30 квітня, 2024 вiвторок
07:28
Суспільство Нацрада

Голова Національної ради з питань телебачення та радіомовлення Ольга Герасим'юк повторила свою позицію щодо необхідності регулювання роботи Telegram

Про це вона заявила в ефірі телемарафону.

Вона заявила, що Україна працює з європейськими партнерами над внесенням месенджера в перелік цифрових платформ, які підлягають регуляції.

"В таких випадках блокування чи у разі порушень законодавства (вони, - ред.) можуть бути оштрафовані. Як це відбувається з іншими компаніями, які в цьому переліку", - пояснила Герасим'юк.

На її думку, Telegram є дуже зручною формою комунікації, однак офіційні особи та державні організації не повинні бути в ньому.

"Треба цю заборону негайно запроваджувати, на мій погляд. Я думаю, поступово, треба все ж таки переводити офіційну комунікацію до інших месенджерів", - підкреслила вона.

Водночас очільниця Нацради з питань телебачення та радіомовлення каже, що робота українських розвідувальних органів в Telegram - це лише їхня справа.

  • 25 березня нардеп від "ЄС" Микола Княжицький вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує регулювати в Україні роботу Telegram.
  • Пізніше начальник ГУР Кирило Буданов сказав, що Telegram з погляду національної безпеки є проблемою.
  • Голова комітету ВР із питань свободи слова Ярослав Юрчишин заявив, що для блокування Telegram в Україні потрібна чітка аргументація. Приводом може стати масштабний витік даних.
  • Нещодавно засновник Telegram Павло Дуров анонсував зміни щодо Telegram-каналів, що розраховані на українських користувачів, через вимоги App Store.
  • 29 квітня відновили роботу офіційні українські чат-боти, які допомагали в боротьбі з агресією РФ. Напередодні застосунок Telegram заблокував їх. Представник платформи заявив, що це сталося помилково.
  • Народний депутат України, голова Комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин заявив, що Telegram не може бути надійним партнером.

Теги:
Україна
Війна з Росією
ГУР
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