У Нацраді закликали припинити офіційну комунікацію держави в Telegram
Голова Національної ради з питань телебачення та радіомовлення Ольга Герасим'юк повторила свою позицію щодо необхідності регулювання роботи Telegram
Про це вона заявила в ефірі телемарафону.
Вона заявила, що Україна працює з європейськими партнерами над внесенням месенджера в перелік цифрових платформ, які підлягають регуляції.
"В таких випадках блокування чи у разі порушень законодавства (вони, - ред.) можуть бути оштрафовані. Як це відбувається з іншими компаніями, які в цьому переліку", - пояснила Герасим'юк.
На її думку, Telegram є дуже зручною формою комунікації, однак офіційні особи та державні організації не повинні бути в ньому.
"Треба цю заборону негайно запроваджувати, на мій погляд. Я думаю, поступово, треба все ж таки переводити офіційну комунікацію до інших месенджерів", - підкреслила вона.
Водночас очільниця Нацради з питань телебачення та радіомовлення каже, що робота українських розвідувальних органів в Telegram - це лише їхня справа.
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