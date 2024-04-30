У Нацраді закликали припинити офіційну комунікацію держави в Telegram

Про це вона заявила в ефірі телемарафону.

Вона заявила, що Україна працює з європейськими партнерами над внесенням месенджера в перелік цифрових платформ, які підлягають регуляції.

"В таких випадках блокування чи у разі порушень законодавства (вони, - ред.) можуть бути оштрафовані. Як це відбувається з іншими компаніями, які в цьому переліку", - пояснила Герасим'юк.

На її думку, Telegram є дуже зручною формою комунікації, однак офіційні особи та державні організації не повинні бути в ньому.

"Треба цю заборону негайно запроваджувати, на мій погляд. Я думаю, поступово, треба все ж таки переводити офіційну комунікацію до інших месенджерів", - підкреслила вона.

Водночас очільниця Нацради з питань телебачення та радіомовлення каже, що робота українських розвідувальних органів в Telegram - це лише їхня справа.