"Щоб залишатись у доступі": Дуров попередив про зміни для українських користувачів Telegram

Про це повідомив Павло Дуров у Telegram.

Зазначається, що зміни можуть стосуватися пропагандистських та новинних Telegram-каналів.

"Ми отримуємо офіційні листи від Apple, в яких вказується, що певних змін тут не уникнути, принаймні для користувачів, які отримують доступ до Telegram на iPhone з українських SIM-карт", - йдеться у повідомленні.

Дуров також зазначив, що Telegram, як і раніше, блокує облікові записи та боти, які збирають координати для цільових ударів або публікують особисту інформацію із закликами до насильства.