"Щоб залишатись у доступі": Дуров попередив про зміни для українських користувачів Telegram
Засновник Telegram Павло Дуров анонсував зміни щодо Telegram-каналів, що розраховані на українських користувачів, через вимоги App Store
Про це повідомив Павло Дуров у Telegram.
Зазначається, що зміни можуть стосуватися пропагандистських та новинних Telegram-каналів.
"Ми отримуємо офіційні листи від Apple, в яких вказується, що певних змін тут не уникнути, принаймні для користувачів, які отримують доступ до Telegram на iPhone з українських SIM-карт", - йдеться у повідомленні.
Дуров також зазначив, що Telegram, як і раніше, блокує облікові записи та боти, які збирають координати для цільових ударів або публікують особисту інформацію із закликами до насильства.
- Користувачі Telegram з України, Білорусі й Росії матимуть змогу обмежити коло людей, які можуть відправляти особисті повідомлення.
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