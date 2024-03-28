Дуров анонсував нову функцію для користувачів Telegram з України, Білорусі й Росії

Про це повідомив засновник месенджера Павло Дуров.

Він зазначив, що чотири дні тому російськомовні користувачі Telegram почали скаржитись на повідомлення від незнайомців, у яких є заклики до терактів.

"Протягом години після отримання подібних скарг ми застосували низку технічних та організаційних заходів для того, щоб запобігати цій активності. У результаті десятки тисяч спроб надіслати такі повідомлення було припинено, а тисячі користувачів, які беруть участь у цьому флешмобі, зіткнулися з вічним блокуванням своїх Telegram-акаунтів", - написав Дуров.

Засновник месенджера заявив, що з наступного тижня користувачі Telegram з України, Білорусі та Росії зможуть обмежити коло тих осіб, які можуть надсилати їм особисті повідомлення. Також Дуров зауважив, що буде впроваджене рішення на основі штучного інтелекту, аби більш ефективно фільтрувати подібний спам.