Telegram заблокував низку офіційних чат-ботів України, які протидіяли агресії РФ, - ГУР
У неділю, 29 квітня, застосунок Telegram заблокував низку українських офіційних чат-ботів, зокрема "Головний бот розвідки"
Про це повідомляє Головне управління розвідки України.
"Сьогодні керівництво платформи Telegram необгрунтовано заблокувало низку офіційних ботів, які протидіяли військовій агресії Росії проти України, в тому числі заблоковано "Головний бот розвідки", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що це сталося всупереч правилам та публічних заяв, які керівництво Telegram публічно декларувало. У розвідці кажуть, що попри блокування боту персональні дані українців перебувають в безпеці.
"Втім, попереджаємо, що ворог створює боти зі схожими назвами. Не надсилайте на них жодних персональних даних", - застерегло ГУР та поділилося контактами для звʼязку.
Крім цього, станом на 00:20 недоступні чат-боти Головного управління розвідки, Служби безпеки, а також Мінцифри "єВорог". При спробі знайти відповідні боти, з’являється повідомлення, що "користувача не існує".
Фото: Скрін
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