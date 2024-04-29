Telegram заблокував низку офіційних чат-ботів України, які протидіяли агресії РФ, - ГУР

Про це повідомляє Головне управління розвідки України.

"Сьогодні керівництво платформи Telegram необгрунтовано заблокувало низку офіційних ботів, які протидіяли військовій агресії Росії проти України, в тому числі заблоковано "Головний бот розвідки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це сталося всупереч правилам та публічних заяв, які керівництво Telegram публічно декларувало. У розвідці кажуть, що попри блокування боту персональні дані українців перебувають в безпеці.

"Втім, попереджаємо, що ворог створює боти зі схожими назвами. Не надсилайте на них жодних персональних даних", - застерегло ГУР та поділилося контактами для звʼязку.

Крім цього, станом на 00:20 недоступні чат-боти Головного управління розвідки, Служби безпеки, а також Мінцифри "єВорог". При спробі знайти відповідні боти, з’являється повідомлення, що "користувача не існує".

Фото: Скрін