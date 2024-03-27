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Буданов оцінив роботу Telegram в Україні: "Точно є проблемою"

27 березня, 2024 середа
17:49
Технології Кирило Буданов

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов дав оцінку роботі Telegram в Україні, назвавши плюси й мінуси месенджера

Про це він сказав 27 березня на форумі Kyiv Stratcom Forum 2024, який проводить Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

За словами Буданова, Україна має обмежені засоби взаємодії з мешканцями тимчасово окупованих територій.

"Найцікавіше — це Telegram, усі його читають. Він багато в чому завдає руйнівного ефекту тут усередині, але так само завдяки йому можна щось доносити до людей на окупованих територіях. Це те, що більш-менш якось працює", - сказав він.

Водночас очільник ГУР попередив про небезпеку месенджера.

"Telegram з погляду національної безпеки точно є проблемою. Це треба розуміти. До того ж я абсолютно проти утисків свободи слова. Але це вже занадто. Тобто у нас будь-яка людина може зробити канал, почати на ньому писати все, що їй заманеться, а коли щось починають робити, прикриваються тим, що це свобода ЗМІ. Та це не свобода ЗМІ, це трошки інакше називається", - підкреслив Буданов.

  • 25 березня нардеп від "ЄС" Микола Княжицький вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує регулювати в Україні роботу Telegram. При цьому про блокування месенджера не йдеться.
Теги:
Україна
Війна з Росією
фейк
ГУР
Кирило Буданов
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