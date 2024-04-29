Голова Комітету ВР з питань свободи слова застеріг українців від використання Telegram
Народний депутат України, голова Комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин заявив, що Telegram не може бути надійним партнером
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Telegram в черговий раз показав, що не може бути надійним партнером. Було багато інформації від СБУ та ГУР, що росіяни мають суттєвий вплив на прийняття рішень у цій мережі. Події, коли вимикаються важливі чат-боти, а потім дається абсурдне пояснення, що це було зроблено помилково й тепер все працює, чітко показують, що дуже важливо не давати цій мережі інформацію. Важливо розуміти, що це все спродуковано й контролюється ворогом", - наголосив Юрчишин.
За словами голови Комітету ВР з питань свободи слова, є ініціатива народного депутата Миколи Княжицького, яка пропонує ввести в Україні механізм взаємодії з соціальними мережами, який вже працює в ЄС.
"Тобто мережа має мати прозору систему власності, щоб було розуміння, хто за нею стоїть. Мережа має створити представництво для роботи з Україною й зрозумілу систему реагування на поширення матеріалу, який порушує законодавство України. Верифікація російської агресії, заклики до тероризму є одним з кримінальних злочинів. Якщо мережа цього не робить, то вона оголошується непрозорою й звідти мають зникнути усі офіційні інституції. А користувачам залишається вибір, чи користуватися непрозорою мережею, розуміючи, що дані може отримати Росія або не користуватися нею. Це резонна пропозиція. Сподіваюсь, що незабаром цей законопроєкт буде оперативно розглянуто", - зауважив Юрчишин.
- 25 березня нардеп від "ЄС" Микола Княжицький вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує регулювати в Україні роботу Telegram.
- Пізніше начальник ГУР Кирило Буданов сказав, що Telegram з погляду національної безпеки є проблемою.
- Голова комітету ВР із питань свободи слова Ярослав Юрчишин заявив, що для блокування Telegram в Україні потрібна чітка аргументація. Приводом може стати масштабний витік даних.
- Нещодавно засновник Telegram Павло Дуров анонсував зміни щодо Telegram-каналів, що розраховані на українських користувачів, через вимоги App Store.
- 29 квітня відновили роботу офіційні українські чат-боти, які допомагали в боротьбі з агресією РФ. Напередодні застосунок Telegram заблокував їх. Представник платформи заявив, що це сталося помилково.
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