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Трамп закликав Грін відмовитися від спроб відправити Джонсона у відставку, - ЗМІ

7 травня, 2024 вiвторок
18:49
Світ Трамп
Зміст

Ексочільник Білого дому й кандидат у президенти США Дональд Трамп мав приватну розмову з конгресвумен Марджорі Тейлор Грін, під час якої закликав відмовитися від спроб усунути спікера палати представників Майка Джонсона

Про це близьке до Трампа джерело повідомило ABC News.

За словами співрозмовника, кандидат у президенти сказав Грін, що республіканська партія має бути об’єднаною.

Водночас Трамп висловив свою підтримку Джонсону, запросивши спікера на сцену на партійному заході. Там він похвалив його "лідерство і роботу в палаті представників США", підкресливши необхідність "партійної єдності, співпраці та розширення більшості".

Телеканал зазначає, що сьогодні, 7 травня, Грін і Джонсон мають намір зустрітися. Конгресвумен на прохання ABC News дати коментар про плани щодо клопотання на відставку спікера палати представників сказала, що "отримає більше інформації" після зустрічі.

  • 22 березня повідомлялось, що конгресвумен Марджорі Тейлор Грін від Республіканської партії подала клопотання про відсторонення Майка Джонсона з посади спікера палати представників США.
  • 17 квітня республіканець Томас Массі, який виступає проти допомоги Україні, приєднався до Грін у питанні відставки спікера палати представників Майка Джонсона з посади.
  • 29 квітня член палати представників конгресу США Джаред Московіц від Демократичної партії заявив, що він та його колеги не допустять відставки спікера Майка Джонсона, якщо республіканка Марджорі Тейлор Грін проведе голосування за його усунення
  • 1 травня Грін заявила, що наступного тижня вона має намір ініціювати відставку спікера Палати представників США Майка Джонсона.
  • 4 травня консерватори в сенаті закликали конгресвумен Марджорі Тейлор Грін відмовитися від спроби усунути спікера Майка Джонсона, заявивши, що це марна трата часу, а перед виборами у конгресу є важливіші пріоритети.
Теги:
політика
Дональд Трамп
республіканці
США
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