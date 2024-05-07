Україна може використовувати італійську зброю лише в межах своїх кордонів, - глава МЗС Таяні
Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що Україна може використовувати зброю його країни тільки на своїй території
Про це повідомляє ANSA.
Таяні підкреслив, що Італія не передає Україні зброю, яка може бути використана за межами її кордонів.
"Усі військові засоби, які ми надсилаємо, призначені для використання лише на території України. Ми не передаємо засоби, які можуть бути використані за межами України. Ми не в стані війни з Росією", - підкреслив очільник італійського МЗС.
Також він прокоментував слова президента Франції Емманюеля Макрона про відправку військ НАТО в Україну.
"Рішення НАТО приймає НАТО, і ми є частиною Альянсу. Ми не воюємо з Росією і ми проти відправлення військ, які б воювали проти росіян", - наголосив Таян.
- 2 травня міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Україна має право використовувати британську зброю для ударів по території РФ.
- Разом із тим посол США в Україні Брінк сказала, що США прагнуть допомагати Україні захистити себе від окупантів, але не заохочують удари американською зброєю по території Росії.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.22 Купівля 39.22Продаж 39.74
- EUR Купівля 42.14Продаж 42.84
- Актуальне
- Важливе