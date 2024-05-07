Україна може використовувати італійську зброю лише в межах своїх кордонів, - глава МЗС Таяні

Про це повідомляє ANSA.

Таяні підкреслив, що Італія не передає Україні зброю, яка може бути використана за межами її кордонів.

"Усі військові засоби, які ми надсилаємо, призначені для використання лише на території України. Ми не передаємо засоби, які можуть бути використані за межами України. Ми не в стані війни з Росією", - підкреслив очільник італійського МЗС.

Також він прокоментував слова президента Франції Емманюеля Макрона про відправку військ НАТО в Україну.

"Рішення НАТО приймає НАТО, і ми є частиною Альянсу. Ми не воюємо з Росією і ми проти відправлення військ, які б воювали проти росіян", - наголосив Таян.