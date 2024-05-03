Не заохочуємо застосування нашої зброї по території РФ, – посол США в Україні Брінк

Про це амбасадорка США Бріджит Брінк заявила під час круглого столу з заступницею голови USAID Ізобель Коулмен, яка перебуває із візитом у Києві, передає "Радіо Свобода".

Відповідаючи на запитання журналістів, як Україні виграти війну з урахуванням заборони США бити по російській території, Брінк зазначила, що така позиція Вашингтона є незмінною від початку повномасштабного вторгнення РФ.

"Але перша частина допомоги Україні в захисті – це постачання нашої зброї та зброї партнерів, щоб підтримати зусилля ваших відважних героїв на фронті у поверненні ваших територій. Наша позиція від початку полягала в тому, що ми не уможливлюємо і не заохочуємо використання нашої зброї в Росії, за межами української території", – сказала Брінк.

За її словами, мета президента Байдена – допомогти Україні захистити себе.