Не заохочуємо застосування нашої зброї по території РФ, – посол США в Україні Брінк
США прагнуть допомагати Україні захистити себе від окупантів, але не підтримують удари американською зброєю по території Росії
Про це амбасадорка США Бріджит Брінк заявила під час круглого столу з заступницею голови USAID Ізобель Коулмен, яка перебуває із візитом у Києві, передає "Радіо Свобода".
Відповідаючи на запитання журналістів, як Україні виграти війну з урахуванням заборони США бити по російській території, Брінк зазначила, що така позиція Вашингтона є незмінною від початку повномасштабного вторгнення РФ.
"Але перша частина допомоги Україні в захисті – це постачання нашої зброї та зброї партнерів, щоб підтримати зусилля ваших відважних героїв на фронті у поверненні ваших територій. Наша позиція від початку полягала в тому, що ми не уможливлюємо і не заохочуємо використання нашої зброї в Росії, за межами української території", – сказала Брінк.
За її словами, мета президента Байдена – допомогти Україні захистити себе.
- 1 травня міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже заявила, що Україна вже отримала від деяких партнерів західну зброю з дозволом завдавати нею ударів по території Росії.
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