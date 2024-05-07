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Понад 140 учасників: у Брюсселі відбувся Форум оборонної промисловості ЄС-Україна

7 травня, 2024 вiвторок
17:53
Війна з Росією війна з Росією ЄС допомога Україні зброя для України Кабмін України
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У Брюсселі відбувся Форум оборонної промисловості ЄС-Україна, у якому взяли участь понад 140 оборонних фірм із 25 європейських країн. Було досягнуто низки важливих домовленостей

Про це повідомляє "Німецька хвиля".

Очільник дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель, виступаючи на відкритті заходу, зазначив, що необхідна як інтеграція оборонної промисловості Європи та України (що вже прописано в оборонній стратегії ЄС), так і фінансування виробництва зброї та боєприпасів на українській території.

"Фінансування – ключове питання у всіх цих зусиллях", - наголосив Боррель. У рамках Європейського фонду світу створюється Український фонд із бюджетом у 5 млрд євро. За словами дипломата, ці ресурси передадуть Україні для її військових потреб після схвалення плану всіма країнами-членами ЄС.

"Моє тверде переконання: ці гроші мають бути спрямовані Україні, щоб вона була здатна виробляти (зброю. - Ред.) сама, на своїй території, там, де вона цього потребує, не витрачаючи кошти на транспортування", - заявив Боррель.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин висловив думку, що український оборонпром може ефективно доповнювати оборонну індустрію Євросоюзу: "Ми робимо прості, недорогі речі, які працюють, і для ЄС це є важливим елементом збільшення оборонних здібностей усієї Європи".

У міністерстві зазначили, що Форум був присвячений зміцненню оборонно-промислового співробітництва між ЄС та Україною. Зібрались понад 400 представників урядів, оборонних підприємств ЄС та України, галузевих асоціацій, ключових країн-партнерів та організацій, а також інституцій ЄС. Зокрема, були присутні представники 39 українських оборонних компаній і 103 європейських.

За словами міністра Олександра Камишіна, в результаті переговорів сторони підтвердили можливість використання Європейського фонду миру – European Peace Facility.

  • Держави-члени ЄС купуватимуть озброєння для Сил оборони України від українських виробників. Гроші з фонду стануть компенсацією цих витрат.
  • Детально обговорили механізм використання прибутків від заморожених російських активів та того ж Фонду миру для фінансування української оборонної промисловості безпосередньо або через будь-яку з держав-членів ЄС.
  • Проговорили конкретні кроки щодо реалізації Європейської програми оборонної промисловості (EDIP). Це дозволить Україні брати участь у всіх оборонно-промислових програмах ЄС.
  • Домовилися відкрити Офіс оборонних інновацій в Києві. Причини такого рішення: значний інтерес європейської оборонки до партнерства з українськими колегами та потреба України в інноваційних розробках. Офіс стане єдиним вікном для європейських стартапів, щоб реагувати на нагальні потреби України, та закладе основу для глибшої стратегічної співпраці в галузі науково-дослідницької діяльності між Україною та ЄС.

"Короткостроковим рішенням, яке ми пропонуємо партнерам, є проєкт "ZBROYARI: Manufacturing Freedom". Глобальний збір по країнах-партнерах на українське озброєння для нашого війська. Це швидке розв'язання проблеми недостатнього фінансування виробництва. За нашими підрахунками, розрив між виробничими спроможностями українських зброярів та наявним в країні бюджетом сягає $10 млрд. Ми пропонуємо партнерам допомогти нам закрити цю прогалину прямими контрактами. Вже маємо перші донати від Данії та Канади. Запрошуємо інші країни приєднатися до ініціативи”, - повідомив Олександр Камишін.

Нагадаємо, Форум оборонних індустрій Україна-ЄС є третім багатостороннім заходом із серії міжнародних заходів у сфері оборонної промисловості DFNC, започаткованих українським урядом у Києві у вересні 2023 року, і першим з них, організованим ЄС.

Теги:
ЄС
Жозеп Боррель
зброя для України
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