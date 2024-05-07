Понад 140 учасників: у Брюсселі відбувся Форум оборонної промисловості ЄС-Україна

Про це повідомляє "Німецька хвиля".

Очільник дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель, виступаючи на відкритті заходу, зазначив, що необхідна як інтеграція оборонної промисловості Європи та України (що вже прописано в оборонній стратегії ЄС), так і фінансування виробництва зброї та боєприпасів на українській території.

"Фінансування – ключове питання у всіх цих зусиллях", - наголосив Боррель. У рамках Європейського фонду світу створюється Український фонд із бюджетом у 5 млрд євро. За словами дипломата, ці ресурси передадуть Україні для її військових потреб після схвалення плану всіма країнами-членами ЄС.

"Моє тверде переконання: ці гроші мають бути спрямовані Україні, щоб вона була здатна виробляти (зброю. - Ред.) сама, на своїй території, там, де вона цього потребує, не витрачаючи кошти на транспортування", - заявив Боррель.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин висловив думку, що український оборонпром може ефективно доповнювати оборонну індустрію Євросоюзу: "Ми робимо прості, недорогі речі, які працюють, і для ЄС це є важливим елементом збільшення оборонних здібностей усієї Європи".

У міністерстві зазначили, що Форум був присвячений зміцненню оборонно-промислового співробітництва між ЄС та Україною. Зібрались понад 400 представників урядів, оборонних підприємств ЄС та України, галузевих асоціацій, ключових країн-партнерів та організацій, а також інституцій ЄС. Зокрема, були присутні представники 39 українських оборонних компаній і 103 європейських.

За словами міністра Олександра Камишіна, в результаті переговорів сторони підтвердили можливість використання Європейського фонду миру – European Peace Facility.

Держави-члени ЄС купуватимуть озброєння для Сил оборони України від українських виробників. Гроші з фонду стануть компенсацією цих витрат.

Детально обговорили механізм використання прибутків від заморожених російських активів та того ж Фонду миру для фінансування української оборонної промисловості безпосередньо або через будь-яку з держав-членів ЄС.

Проговорили конкретні кроки щодо реалізації Європейської програми оборонної промисловості (EDIP). Це дозволить Україні брати участь у всіх оборонно-промислових програмах ЄС.

Домовилися відкрити Офіс оборонних інновацій в Києві. Причини такого рішення: значний інтерес європейської оборонки до партнерства з українськими колегами та потреба України в інноваційних розробках. Офіс стане єдиним вікном для європейських стартапів, щоб реагувати на нагальні потреби України, та закладе основу для глибшої стратегічної співпраці в галузі науково-дослідницької діяльності між Україною та ЄС.

"Короткостроковим рішенням, яке ми пропонуємо партнерам, є проєкт "ZBROYARI: Manufacturing Freedom". Глобальний збір по країнах-партнерах на українське озброєння для нашого війська. Це швидке розв'язання проблеми недостатнього фінансування виробництва. За нашими підрахунками, розрив між виробничими спроможностями українських зброярів та наявним в країні бюджетом сягає $10 млрд. Ми пропонуємо партнерам допомогти нам закрити цю прогалину прямими контрактами. Вже маємо перші донати від Данії та Канади. Запрошуємо інші країни приєднатися до ініціативи”, - повідомив Олександр Камишін.

Нагадаємо, Форум оборонних індустрій Україна-ЄС є третім багатостороннім заходом із серії міжнародних заходів у сфері оборонної промисловості DFNC, започаткованих українським урядом у Києві у вересні 2023 року, і першим з них, організованим ЄС.