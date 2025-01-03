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Сили оборони ліквідували за добу 1080 російських окупантів, 14 бронемашин і танк

Ксенія Золотова
3 січня, 2025 п'ятниця
07:24
Війна з Росією втрати окупантів

Протягом минулої доби російська окупаційна армія на війні в Україні втратила 1080 військових. Сили оборони також знищили низку ворожої техніки, зокрема 14 бронемашин і танк

Зміст

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.01.25 орієнтовно склали:

  • особового складу / personnel ‒ близько/ about 793250 (+1080) осіб,
  • танків ‒ 9677 (+1) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 20070 (+14) од,
  • артилерійських систем – 21555 (+3) од,
  • РСЗВ – 1257 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 1032 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 330 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21249 (+49),
  • крилаті ракети ‒ 3003 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 32770 (+41) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3675 (+0).
Дані уточнюються.
 
  • Станом на 2 січня Збройні сили України контролюють фактично всю територію Часового Яру на Донеччині.

 
Теги:
Новини
Україна
Росія
військові
російська армія
окупанти
Військові новини
втрати окупантів
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