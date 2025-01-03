Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Венесуела оголосила нагороду $100 тис. за опозиційного лідера Гонсалеса

Венесуела оголосила нагороду $100 тис. за опозиційного лідера Гонсалеса

Катерина Ганжа
3 січня, 2025 п'ятниця
06:31
Світ Венесуельські опозиціонери Едмундо Гонсалес Уруттія та Марія Коріна Мачадо

Влада Венесуели оголосила винагороду у $100 тис. за інформацію, яка допоможе затримати екскандидата у президенти від опозиції Едмундо Гонсалеса, який наполягає на тому, що він переміг Ніколаса Мадуро на виборах

Зміст

Про це пише The Guardian.

Повідомляється, що поліція опублікувала в соцмережах його фото із підписом "розшукується". 

Також представники судової влади оголосили, що плакат із його зображенням розмістять в аеропортах і на поліцейських постах по всій країні.

У виданні нагадали, що Едмундо Гонсалес виїхав до Іспанії у вересні після того, як Ніколас Мадуро здобув перемогу на виборах 28 липня і почав жорстко придушувати інакомислення.

Зазначається, що він пообіцяв повернутися до країни, щоб скласти присягу президента 10 січня замість Мадуро, який має скласти присягу цього дня.

Що відомо про цьогорічні вибори у Венесуелі

Вибори президента у Венесуелі відбулися 28 липня. 29 липня виборча комісія Венесуели оголосила переможця дострокових президентських виборів. Ним став виконувач обов’язків президента, віцепрезидент за каденції Уґо Чавеса Ніколас Мадуро. За підрахунками опозиції, перемогу здобув їхній кандидат, Едмундо Гонсалес. Після цього в кількох містах Венесуели спалахнули протести.

Панама оголосила, що тимчасово призупиняє всі дипвідносини з Венесуелою до аналізу голосування на президентських виборах. Керівництво низки країн Латинської Америки висловило сумніви щодо правдивості підрахунку. 

Президенти США та Бразилії Джо Байден і Луїс Інасіо Лула да Сілва погодилися, що Венесуела повинна оприлюднити детальні дані голосування з президентських виборів.

31 липня міністр закордонних справ Перу Хав'єр Гонсалес-Олаечеа оголосив, що його уряд визнає опозиційного кандидата Едмундо Гонсалеса Уррутію обраним президентом Венесуели.

31 липня Угорщина ветувала спільну заяву країн Європейського Союзу щодо результатів виборів президента у Венесуелі. Своєю чергою високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що блок не буде визнавати результати виборів, поки не підрахують всі голоси. У МЗС Угорщини заперечують, що ветували спільну заяву.

Згодом держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США визнали опозиційного кандидата на посаду президента Венесуели Гонсалеса переможцем виборів.

5 серпня стало відомо, що Євросоюз не визнає перемогу Мадуро на виборах президента Венесуели.

Пізніше президент Панами Хосе Рауль Муліно запропонував сприяти від’їзду Мадуро до третьої країни після виборів. Той дав різку відмову і розкритикував таку ідею.

На початку вересня Аргентина звернулася до Міжнародного кримінального суду з проханням видати ордер на арешт Мадуро й інших лідерів венесуельського режиму

7 вересня з'явилося повідомлення, що Гонсалес отримав ордер на арешт, після чого виїхав до Іспанії, де отримав політичний притулок

Також на початку вересня Сполучені Штати конфіскували літак президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Це сталося в Домінікані. Крім того, США запровадили санкції проти 16 союзників президента Венесуели Ніколаса Мадуро у відповідь на фальсифікації на виборах у країні й подальші репресії уряду проти опозиції.

Наприкінці вересня депутати Європарламенту визнали Едмундо Гонсалеса легітимним президентом Венесуели, а Марію Мачадо – лідером демократичних сил країни. 

Теги:
Новини
політика
Венесуела
Читайте також:
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Автор Вадим Денисенко
2 січня, 2025 четвер
Зупинка транзиту газу з Росії до Європи та корупція
Київ
+1.5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.87
    Купівля 41.87
    Продаж 42.49
  • EUR
    Купівля 43.45
    Продаж 44.29
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
3 січня
07:24
втрати окупантів
Сили оборони ліквідували за добу 1080 російських окупантів, 14 бронемашин і танк
07:22
президент Південної Кореї Юн Сук Йоль
У Південній Кореї слідчі після протестів сотень прихильників зупинили спробу арештувати президента Юн Сук Йоля
07:16
Оновлено
шахеди, ППО, ЗСУ
Росія атакувала Україну безпілотниками: на Київщині внаслідок падіння уламків є загиблий та поранені
06:33
Оновлено
корабель рф
Росія утримує в Чорному морі один носій "калібрів" без ракет
06:23
Новини Західної України
Квартирна шахрайка з Києва погодилася викрити спільників і переказала 800 тис. грн на ЗСУ
05:41
У Лас-Вегасі біля вежі Трампа вибухнула Tesla Cybertruck
Вибух Tesla Cybertruck у Лас-Вегасі міг бути не терактом, а самогубством, – поліція
04:28
Авіакатастрофа у США
У США літак впав на будівлю, є загиблі
02:59
Володимир Зеленський
"Об'єднати всіх": Зеленський назвав завдання на 2025 рік
01:51
Андрій Шевченко
Шевченко: для України футбол – це символ надії та стійкості
01:36
побиття
У ТЦК Сум військовослужбовець побив місцевого жителя: чоловік помер у лікарні
00:49
Герман Галущенко
РФ використовує заборонені касетні боєприпаси для ударів по енергосистемі України, - Галущенко
00:29
Нововасилівка
"Справжнє пекло": у DeepState розповіли про ситуацію у Нововасилівці - в 7,5 км від Дніпропетровщини
00:00
Маріуполь
У Маріуполі окупанти розшукують двох дезертирів, підозрюваних у вбивстві підлітка в Новоазовську, - МВА
2025, четвер
2 січня
23:35
Володимир Зеленський
"Чекати роки не потрібно": Зеленський висловився щодо балотування на другий термін і умов проведення виборів
23:23
Ексклюзив
Роман Безсмертний
"Цей крок вимагає розвитку": Безсмертний про припинення транзиту російського газу Україною
22:54
Мобільний зв’язок, смартфон, телефон
Сервіс замовлення квитків у Армії+ упродовж тижня протестували 14 тис. користувачів
22:42
Оновлено
ЗСУ
На фронті з початку доби відбулося 118 боєзіткнень: на Покровському напрямку ЗСУ відбили 27 ворожих атак
22:30
автобус в Нововолинську
В Україні запустили онлайн-кабінет перевізника для міжнародних автобусних маршрутів
22:12
Володимир Зеленський у Брюсселі
Зеленський: гарантії безпеки без США слабкі для України, а роль Трампа може бути вирішальною в завершенні війни
21:48
Випалені будівлі, воронки від снарядів і руїни: воїни 24-ї ОМБр показали зруйнований росіянами Часів Яр
Українські військові контролюють фактично весь Часів Яр, - ОСУВ "Хортиця"
21:16
Окупанти, кримінал, росіяни
На ТОТ Херсонщини у росіян побільшало зламаної техніки, що, ймовірно, пов'язано із саботажем, - "Атеш"
21:08
Ексклюзив
Роман Безсмертний
Безсмертний: є шанс, що 2025 рік прискорить перемогу України
20:54
Оновлено
Унаслідок атаки по Києву 1 січня постраждала будівля Спілки письменників України. Волонтери за лічені години розібрали завали
20:39
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Як противник намагається оточити Покровськ через сусідні населені пункти. Колонка Сергія Згурця
20:21
155 механізована бригада
ДБР почало розслідування обставин формування 155-ї механізованої бригади "Анна Київська"
20:02
дрон Shahed-136, атака росії по Києву 17 жовтня
За 5 днів відкачали 25 тонн: через обстріл РФ у Південний Буг біля Миколаєва потрапила олія
20:00
OPINION
Світ — не шахівниця, правила не працюють
19:50
Екс-прем'єр Фіцо
Фіцо заявив про можливе скорочення допомоги українським біженцям у Словаччині через зупинку транзиту газу РФ
19:39
У Франківську патрульні затримали чоловіка, який перебував у розшуку
Поліція Київщини розшукує жінку, яка залишила немовля в сумці на вулиці
19:28
обстріл
Унаслідок ракетної атаки по Києву 1 січня пошкоджено адмінбудівлі Верховної Ради
19:11
енергосистема
РФ змінила тактику ударів по енергосистемі під час масованих атак у 2024 році
19:10
На селище в Кенії з космосу впало півтонне сталеве кільце
18:36
Фінляндія
У Фінляндії просять офіційно арештувати танкер Eagle S у зв'язку з пошкодженням кабелю у Балтійському морі
18:36
Молдова
У Молдові євро став базовою валютою обмінного курсу
18:34
МЗС України
ООН заявила про обмеження релігійних свобод в Україні. МЗС відреагувало
18:33
Ігор Клименко і Дмитро Фінашин
Клименко призначив Героя України Дмитра Фінашина своїм радником з питань ветеранської політики
18:12
Ілон Маск
Маск планує провести розмову в прямому етері з ультраправою кандидаткою у канцлери Німеччини Вайдель
18:07
Міністерство оборони України
Міноборони обіцяє реформи в командуванні Сухопутних військ ЗСУ після комплексного аналізу
18:00
OPINION
Перемога буде: чого очікувати економіці у рік Дерев’яної Змії
17:55
Аварія танкерів РФ: супутник зафіксував нафтову пляму біля Керченської протоки площею близько 10 кв. км
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV