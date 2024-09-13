США запровадили санкції проти 16 венесуельських чиновників, пов'язаних з Мадуро

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про санкції у четвер, 12 вересня. Це сталося через кілька днів після того, як опозиційний політик Едмундо Гонсалес, якого США й деякі інші країни визнали переможцем президентських виборів 28 липня, втік до Іспанії через ордер на арешт від уряду Мадуро.

Серед тих, хто потрапив під санкції – голова верховного суду країни Каріслія Родрігес, директор виборчої ради Росальда Хіль і віцепрезидент національної асамблеї Педро Інфанте. До списку потрапили й інші особи, пов'язані з виборами, а також військові та представники спецслужб, яких звинувачують у репресіях після виборів.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що в рамках перших заходів Вашингтон у відповідь на спірну заяву Мадуро про переобрання також запроваджує візові обмеження "для невизначеної кількості пов'язаних з Мадуро чиновників".

"Міністерство фінансів США переслідує ключових посадових осіб, причетних до шахрайських і незаконних заяв Мадуро про перемогу та його жорстоке придушення свободи слова після виборів, у той час, як переважна більшість венесуельців закликають до змін", - заявив заступник міністра фінансів Уоллі Адейемо.

Своєю чергою, міністр закордонних справ Венесуели Іван Хіль у Telegram повідомив, що уряд країни відкидає "новий злочин агресії США проти Венесуели", який полягає у нав'язуванні "односторонніх, незаконних та протиправних заходів проти посадових осіб держави".

Що відомо про цьогорічні вибори у Венесуелі

29 липня виборча комісія Венесуели оголосила переможця дострокових президентських виборів. Ним став виконувач обов’язків президента, віцепрезидент за каденції Уґо Чавеса Ніколас Мадуро. Після цього в кількох містах Венесуели спалахнули протести.

Панама оголосила, що тимчасово призупиняє всі дипвідносини з Венесуелою до аналізу голосування на президентських виборах. Керівництво низки країн Латинської Америки висловило сумніви щодо достовірності підрахунку.

Президенти США та Бразилії Джо Байден і Луїс Інасіо Лула да Сілва погодилися, що Венесуела повинна оприлюднити детальні дані голосування з президентських виборів.

31 липня міністр закордонних справ Перу Хав'єр Гонсалес-Олаечеа оголосив, що його уряд визнає опозиційного кандидата Едмундо Гонсалеса Уррутію обраним президентом Венесуели.

31 липня Угорщина ветувала спільну заяву країн Європейського Союзу щодо результатів виборів президента у Венесуелі. Своєю чергою високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що блок не буде визнавати результати виборів, поки не підрахують всі голоси. У МЗС Угорщини заперечують, що ветували спільну заяву.

Згодом держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США визнали опозиційного кандидата на посаду президента Венесуели Гонсалеса переможцем виборів.

5 серпня стало відомо, що Євросоюз не визнає перемогу Мадуро на виборах президента Венесуели.

Пізніше президент Панами Хосе Рауль Муліно запропонував сприяти від’їзду Мадуро до третьої країни після виборів. Той дав різку відмову і розкритикував таку ідею.

На початку вересня Сполучені Штати конфіскували літак президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Це сталося в Домінікані.