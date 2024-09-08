Лідер опозиції Венесуели Гонсалес виїхав до Іспанії, де отримав політичний притулок
Лідер венесуельської опозиції Едмундо Гонсалес після отримання ордера на арешт виїхав з країни та прибув до Іспанії, де йому надали політичний притулок
Про це пишуть CNN та іспанська газета El Pais.
Як заявила віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес у суботу, 7 вересня, Гонсалес покинув країну та попросив політичного притулку в Іспанії.
За її словами, політик перебував у посольстві Іспанії в столиці Каракасі як "добровільний біженець", а Венесуела дозволила йому виїхати "заради спокою та політичного миру в країні".
Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що Гонсалес за власним бажанням летить до Іспанії на літаку ВПС Іспанії.
"Уряд Іспанії відданий політичним правам і фізичній цілісності всіх венесуельців", - написав він у соцмережі X.
Про те, що в Іспанії лідер венесуельської опозиції отримав політичний притулок, повідомили дипломатичні джерела
El Pais. Зазначається, що у цьому ключову роль зіграв колишній прем'єр-міністр Іспанії Хосе Луїс Родрігес Сапатеро.
Як пише видання, уже два тижні триває дипломатична операція з надання притулку Гонсалесу. Іспанія наполягає на тому, що політичного притулку попросив сам Едмундо, але інші джерела стверджують, що ця пропозиція є результатом переговорів, у яких навіть брали участь Делсі та Хорхе Родрігес, найближчі політичні союзники Мадуро.
Напередодні прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес назвав Гонсалеса героєм і заявив, що Іспанія не збирається його кидати. У суботу, поки готувалися безпечні умови для того, щоб Гонсалес міг прибути в аеропорт і покинути Венесуелу, не будучи затриманим владою, іспанський військовий літак чекав у Домініканській Республіці, щоб якомога швидше доставити його до Мадрида.
"Гонсалес попросив право на притулок, і Іспанія, звичайно, надасть йому його. Я зміг поговорити з ним, він висловив свою вдячність, а я висловив радість, що він почувається добре", - сказав міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес і заперечив, що щодо цього велися будь-які переговори з урядом Ніколаса Мадуро.
- Нагадаємо, 2 вересня суд у Венесуелі видав ордер на арешт колишнього кандидата в президенти від опозиції Едмундо Гонсалеса в рамках кримінального розслідування результатів спірних виборів у липні.
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