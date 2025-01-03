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Квартирна шахрайка з Києва погодилася викрити спільників і переказала 800 тис. грн на ЗСУ

Ксенія Золотова
3 січня, 2025 п'ятниця
06:23
Кримінал Новини Західної України

У Києві суд призначив 5 років позбавлення волі з іспитовим строком 2 роки шахрайці з квартирами, яка погодилася викрити спільників і переказала 800 тис. грн на ЗСУ

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Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Суд затвердив угоду про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченою у шахрайстві, відповідно до якої на підтримку Збройних Сил України (проєкт UNITED24 - Армія Дронів) буде перераховано понад 800 тис. гривень.

Як встановлено під час розслідування, обвинувачена разом зі спільниками, які видавали себе за власників чужих квартир, у приватних нотаріусів у Харкові посвідчили довіреності, відповідно до яких власники надавали право розпоряджатися їх нерухомістю у столиці.

Надалі, у травні 2023 року, на підставі цих довіреностей, обвинувачена, за попередньою змовою з іншим учасниками шахрайства, "придбала" квартиру у Дарницькому районі міста Києва у свого спільника.

Крім того, у  червні 2023 року за аналогічною схемою за участі цієї ж жінки намагалися "продати" іншу квартиру у Дарницькому районі міста Києва, проте нотаріус викрив їх наміри та викликав поліцію.

Завдяки вжитим заходам під час досудового розслідування квартири повернуто власникам. Дії обвинуваченої кваліфіковано за ч.2 ст.15 ч.4 ст.190, ч.4 ст.190, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України.

Відповідно до умов угоди про визнання винуватості, письмову згоду на укладення якої надано потерпілими, обвинувачена визнала у повному обсязі пред’явлене обвинувачення, надала викривальні свідчення щодо іншого обвинуваченого та погодилася на перерахування застави в сумі понад 800 тис. грн на потреби ЗСУ.

Вироком суду угоду затверджено, обвинуваченій призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі з іспитовим строком 2 роки. Судовий розгляд відносно іншого обвинуваченого, який перебуває під вартою, триває.

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Теги:
Новини
Україна
ЗСУ
новини Києва
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