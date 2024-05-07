На ТОТ Херсонщини дефіцит продуктів, - "Жовта стрічка"

Про це повідомляє рух “Жовта стрічка”.

Активісти повідомляють, що проблема з продуктами є в населених пунктах Гола Пристань, Олешки, Нова Каховка, Каховка. Там або завищені ціни на продукти, або товар взагалі відсутній.

“Окупаційна влада не приховує цю проблему і створили спеціальний чат-бот, де просять повідомляти інформацію щодо наявності хліба. Як нам стало відомо місцеве населення повідомляло не раз щодо даної проблеми, але окупаційна влада ігнорує їх”, - коментують активісти “Жовтої стрічки”.

Фото: t.me/yellowribbon_ua