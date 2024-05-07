На ТОТ Херсонщини дефіцит продуктів, - "Жовта стрічка"
На лівобережжі Херсонщини, яке знаходиться під тимчасовою окупацією, дефіцит продуктів, особливо бракує хліба
Про це повідомляє рух “Жовта стрічка”.
Активісти повідомляють, що проблема з продуктами є в населених пунктах Гола Пристань, Олешки, Нова Каховка, Каховка. Там або завищені ціни на продукти, або товар взагалі відсутній.
“Окупаційна влада не приховує цю проблему і створили спеціальний чат-бот, де просять повідомляти інформацію щодо наявності хліба. Як нам стало відомо місцеве населення повідомляло не раз щодо даної проблеми, але окупаційна влада ігнорує їх”, - коментують активісти “Жовтої стрічки”.
Фото: t.me/yellowribbon_ua
- 8 квітня повідомлялось, що в тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області під час роздачі їжі сталася бійка. Внаслідок цього одна людина загинула, ще 13 отримали травми.
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