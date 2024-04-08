В окупованому Маріуполі через бійку під час роздачі їжі загинула людина, - рух "Жовта стрічка"
У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області під час роздачі їжі сталася бійка. Внаслідок цього одна людина загинула, ще 13 отримали травми
Про це повідомляє рух "Жовта стрічка".
Активісти зазначають, що інцидент стався на вулиці Комсомольській, 61.
Також у повідомленні йдеться, що у місті важка ситуація з продуктами - вони низької якості і при цьому дуже дорогі.
"У місті наявний брак продуктів харчування нормальної якості. Усі завезені товари є низькосортними. Це стосується також й текстильних виборів. При цьому ціни в магазинах Маріуполя значно вищі, порівняно навіть з московськими", - повідомляють активісти.
- 3 квітня повідомлялося, що у тимчасово окупованому Маріуполі виявлені масові випадки захворювання серед дітей холерою, які росіяни намагаються приховати неоголошеним карантином.
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