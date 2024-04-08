В окупованому Маріуполі через бійку під час роздачі їжі загинула людина, - рух "Жовта стрічка"

Про це повідомляє рух "Жовта стрічка".

Активісти зазначають, що інцидент стався на вулиці Комсомольській, 61.

Також у повідомленні йдеться, що у місті важка ситуація з продуктами - вони низької якості і при цьому дуже дорогі.

"У місті наявний брак продуктів харчування нормальної якості. Усі завезені товари є низькосортними. Це стосується також й текстильних виборів. При цьому ціни в магазинах Маріуполя значно вищі, порівняно навіть з московськими", - повідомляють активісти.