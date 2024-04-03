У Маріуполі зафіксовані випадки захворювання холерою серед дітей, - Андрющенко
У тимчасово окупованому Маріуполі виявлені масові випадки захворювання серед дітей холерою, які росіяни намагаються приховати неоголошеним карантином
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
"В Маріуполі виявлено масові випадки захворювання холерою. Серед дітей. Тому намагаються оперативно замовчати неоголошеним карантином, але це не спрацює", - написав він.
Андрющенко припустив, що до масового захворювання також причетне стрімке потепління.
"Маріупольці в окупації. Головний захист - ви самі. Мийте руки. Кип’ятіть воду. Не їжте немите. Не пийте незрозуміло що. Не купайтесь поки що в морі. Ніхто, крім вас, вам не допоможе", - наголосив радник міського голови.
- 29 березня Петро Андрющенко пояснив, яку залізницю росіяни будують біля Маріуполя.
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