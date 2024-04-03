У Маріуполі зафіксовані випадки захворювання холерою серед дітей, - Андрющенко

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"В Маріуполі виявлено масові випадки захворювання холерою. Серед дітей. Тому намагаються оперативно замовчати неоголошеним карантином, але це не спрацює", - написав він.

Андрющенко припустив, що до масового захворювання також причетне стрімке потепління.

"Маріупольці в окупації. Головний захист - ви самі. Мийте руки. Кип’ятіть воду. Не їжте немите. Не пийте незрозуміло що. Не купайтесь поки що в морі. Ніхто, крім вас, вам не допоможе", - наголосив радник міського голови.