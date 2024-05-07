Вірменія може заборонити мовлення російських каналів
Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що в країні можуть припинити трансляції російських телеканалів, якщо вимога Єревану щодо поваги громадян країни та державного ладу не буде виконана
Про це повідомляє News.am.
"Ми вже сім і більше разів просили, вимагали, вимагатимемо ще двічі. Якщо не вийде, значить, давайте зафіксуємо, яким буде наступний крок", - сказав Пашинян.
Він додав, якщо РФ проігнорує вимоги Вірменії - усі російські телеканали "не повинні транслюватися у Вірменії, це виключено".
Також прем'єр висловив очікування, що в ефірах російських телеканалів буде виявлено повагу до вірмен та державного ладу.
"Думаю, ми не хочемо чогось неймовірного. Не уявляю, щоб у Росії була можлива трансляція такого телеканалу, в ефірі якого говорять із таким самим лексиконом. Такого бути не може, це виключено. Ми просимо про шанобливе ставлення до Вірменії та її інтересів", - наголосив Пашинян.
- 29 березня трансляції авторських передач російського пропагандиста Володимира Соловйова заборонили на території Вірменії.
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