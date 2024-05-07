Вірменія може заборонити мовлення російських каналів

Про це повідомляє News.am.

"Ми вже сім і більше разів просили, вимагали, вимагатимемо ще двічі. Якщо не вийде, значить, давайте зафіксуємо, яким буде наступний крок", - сказав Пашинян.

Він додав, якщо РФ проігнорує вимоги Вірменії - усі російські телеканали "не повинні транслюватися у Вірменії, це виключено".

Також прем'єр висловив очікування, що в ефірах російських телеканалів буде виявлено повагу до вірмен та державного ладу.

"Думаю, ми не хочемо чогось неймовірного. Не уявляю, щоб у Росії була можлива трансляція такого телеканалу, в ефірі якого говорять із таким самим лексиконом. Такого бути не може, це виключено. Ми просимо про шанобливе ставлення до Вірменії та її інтересів", - наголосив Пашинян.