У Вірменії заблокували трансляцію програм російського пропагандиста Соловйова

Про це повідомив заступник міністра високотехнологічної промисловості Республіки Вірменія Авет Погосян.

Телевізійна та радіомовна мережа країни заборонила трансляцію "Недільного вечора Володимира Соловйова" й інших авторських програм пропагандиста. Їх показували на телеканалі "РТР-Планета".

Як зазначив Погосян, програми заблокували через постійні порушення, зафіксовані останнім часом комісією з питань телебачення та радіо Вірменії.