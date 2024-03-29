У Вірменії заблокували трансляцію програм російського пропагандиста Соловйова
Трансляції авторських передач російського пропагандиста Володимира Соловйова заборонили на території Вірменії
Про це повідомив заступник міністра високотехнологічної промисловості Республіки Вірменія Авет Погосян.
Телевізійна та радіомовна мережа країни заборонила трансляцію "Недільного вечора Володимира Соловйова" й інших авторських програм пропагандиста. Їх показували на телеканалі "РТР-Планета".
Як зазначив Погосян, програми заблокували через постійні порушення, зафіксовані останнім часом комісією з питань телебачення та радіо Вірменії.
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