Латвія передала Україні засоби зв'язку на 100 тис. євро
Латвія в межах IT-коаліції передала Україні комунікаційного обладнання вартістю близько 100 тисяч євро. Обладнання має забезпечити бригади зв'язком на тактичному рівні
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
"Завдяки нашим партнерам продовжуємо закривати потреби наших підрозділів на тактичному рівні. Нова партія обладнання від Латвії допоможе у налагодженні зв’язку на лінії фронту. Вдячна нашому партнеру за своєчасну підтримку", – подякувала заступниця міністра оборони з питань цифрових трансформацій, цифрового розвитку та цифровізації Катерина Черногоренко.
Раніше Латвія вже передавала ноутбуки в межах ІТ-коаліції для модернізації процесів логістичного забезпечення та розгортання системи на базі SAP.
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