Латвія передала Україні нову партію допомоги у сфері енергетики
Компанія Latvenergo передала Україні пакет обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури
Про це повідомляє Delfi.
Зазначається, що до пакета допомоги увійшли високовольтний трансформатор потужністю 250 МВА, який раніше використовувався на Ризькій ГЕС, компресор стиснутого повітря GR110 та 60 тонн трансформаторного мастила.
Державна пожежно-рятувальна служба допомогла з доставкою в Україну. Транспортні витрати покрив ЄС."З постачанням високовольтного трансформатора, мастила та компресора мешканцям України буде надано допомогу на побутовому рівні, а також для водопостачання та теплопостачання лікарень, шкіл та інших об'єктів. Давайте будемо єдині, поки Україна не переможе", - заявив адміністративний директор AS. Latvenergo Арніс Кургс.
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