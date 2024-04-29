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Головна Економіка Латвія передала Україні нову партію допомоги у сфері енергетики

Латвія передала Україні нову партію допомоги у сфері енергетики

29 квітня, 2024 понедiлок
06:50
Економіка Латвія

Компанія Latvenergo передала Україні пакет обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури

Про це повідомляє Delfi.

Зазначається, що до пакета допомоги увійшли високовольтний трансформатор потужністю 250 МВА, який раніше використовувався на Ризькій ГЕС, компресор стиснутого повітря GR110 та 60 тонн трансформаторного мастила.

Державна пожежно-рятувальна служба допомогла з доставкою в Україну. Транспортні витрати покрив ЄС."З постачанням високовольтного трансформатора, мастила та компресора мешканцям України буде надано допомогу на побутовому рівні, а також для водопостачання та теплопостачання лікарень, шкіл та інших об'єктів. Давайте будемо єдині, поки Україна не переможе", - заявив адміністративний директор AS. Latvenergo Арніс Кургс.

Теги:
Латвія
Війна з Росією
допомога Україні
Енергетика
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