Уряд Латвії погодив надання Україні пакету допомоги, який містить дрони й системи ППО

Про це повідомила у соцмережі Х прем’єр-міністерка країни Евіка Сіліня.

Очільниця уряду Латвії підкреслила, що ця військова допомога сприятиме покращенню протиповітряного захисту України та її розвідувальних можливостей.

"Уряд щойно схвалив передачу українським Збройним силам зенітних гармат NBS, тактичних безпілотних систем спостереження та інших необхідних матеріалів. Це допоможе покращити як протиповітряну оборону України, так і її розвідувальні можливості", - написала Сіліня.

Також прем’єрка додала, що Латвія виділяє близько 0,25% ВВП на рік для допомоги Україні.

"Ми продовжуватимемо підтримувати Україну як на двосторонній основі, так і разом із нашими союзниками", - запевнила вона.