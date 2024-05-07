У Кривому Розі в ТЦК помер військовозобов'язаний
У неділю, 5 травня, на території Саксаганського ТЦК та СП у Кривому Розі під час проходження військово-лікарської комісії помер військовозобов'язаний. Родина чоловіка повідомляє про побиття, а працівники ТЦК - про раптове погіршення стану здоров’я
Про це повідомляє Дніпропетровський обласний ТЦК та СП.
За інформацією представників ТЦК різке погіршення здоров’я військовозобов’язаного супроводжувалось ознаками епілептичного нападу.
"Була негайно викликана швидка медична допомога, до прибуття якої військовозобов’язаному надавалася домедична допомога. Співробітники патрульної поліції, які прибули за викликом, констатували біологічну смерть без ознак фізичного впливу", - йдеться у повідомленні.
Натомість рідні померлого повідомляють про побиття, передає місцевий Telegram-канал СВОЇ | Кривий Ріг.
Згідно з повідомленням дніпровського видання Відкритий, чоловікові, на ім'я Артем, було 44 роки. На момент смерті він проходив військово-лікарську комісію та готувався на відправку до навчального центру.
"Ввечері 5 травня до військкомату приїхала мати майбутнього бійця, віддала документи та мала зняти в банкоматі готівку для придбання екіпірування синові, але вже за деякий час жінці повідомили про його смерть", - інформують у виданні.
Офіційних коментарів поліція поки не дає.
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29 квітня у мережі з'явилось відео, на якому в Одесі працівники ТЦК намагаються заштовхати чоловіка в мікроавтобус. ОК "Південь" прокоментувало інцидент, заявивши, що відео не дає уявлення для аудиторії про причину конфлікту.
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