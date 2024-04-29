В Одесі співробітники ТЦК намагалися заштовхати чоловіка в мікроавтобус: у ЗСУ прокоментували інцидент
29 квітня у мережі з'явилось відео, на якому в Одесі працівники ТЦК намагаються заштовхати чоловіка в мікроавтобус. ОК "Південь" прокоментували інцидент, заявивши, що відео не дає уявлення для аудиторії про причину конфлікту
Про це повідомляє пресслужба оперативного командування "Південь".
"Сьогодні, в окремих телеграм-каналах з'явилася інформація щодо можливих незаконних дій представників територіальних центрів комплектування під час проведення заходів оповіщення", - зазначили військові.
Йдеться про відео, яке поширили місцеві телеграм-канали та ЗМІ, зокрема видання "Думська", на якому співробітники ТЦК намагалися заштовхати чоловіка до мікроавтобуса в Одесі.
В ОК "Південь" заявили, що громадянин, який присутній на відео вже був в одному з РТЦК та СП міста Одеси, звідки втік під час проходження медичного огляду.
За їхніми словами, чоловіка виявили військовослужбовці РТЦК і викликали поліцію для затримання й подальшого проходження ВЛК. Військові стверджують, що чоловік почав ображати військових та застосовувати фізичну силу до них.
"На превеликий жаль, відео, яке опубліковано в телеграм каналах показує лише те, що вигідно для російської пропаганди, і не демонструє поведінки ухилянта, та не дає уявлення для аудиторію про причину конфліктної ситуації", - йдеться у повідомленні.
- У тому випадку, якщо військовозобов'язаний не з'являтиметься за викликом до ТЦК, не оновлюватиме свої дані або не проходитиме ВЛК, за новими змінами до законодавства такій особі виписуватимуть "вимогу".
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