В Одесі співробітники ТЦК намагалися заштовхати чоловіка в мікроавтобус: у ЗСУ прокоментували інцидент

Про це повідомляє пресслужба оперативного командування "Південь".

"Сьогодні, в окремих телеграм-каналах з'явилася інформація щодо можливих незаконних дій представників територіальних центрів комплектування під час проведення заходів оповіщення", - зазначили військові.

Йдеться про відео, яке поширили місцеві телеграм-канали та ЗМІ, зокрема видання "Думська", на якому співробітники ТЦК намагалися заштовхати чоловіка до мікроавтобуса в Одесі.

В ОК "Південь" заявили, що громадянин, який присутній на відео вже був в одному з РТЦК та СП міста Одеси, звідки втік під час проходження медичного огляду.

За їхніми словами, чоловіка виявили військовослужбовці РТЦК і викликали поліцію для затримання й подальшого проходження ВЛК. Військові стверджують, що чоловік почав ображати військових та застосовувати фізичну силу до них.

"На превеликий жаль, відео, яке опубліковано в телеграм каналах показує лише те, що вигідно для російської пропаганди, і не демонструє поведінки ухилянта, та не дає уявлення для аудиторію про причину конфліктної ситуації", - йдеться у повідомленні.