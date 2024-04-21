Окрім повісток ТЦК зможе надсилати "вимоги": що це таке і чим загрожує ухилянтам
У тому випадку, якщо військовозобов'язаний не з'являтиметься за викликом до ТЦК, не оновлюватиме свої дані або не проходитиме ВЛК, за новими змінами до законодавства такій особі виписуватимуть "вимогу"
Що це таке, пояснює "Судово-юридична газета".
"Новий закон про посилення мобілізації 10449 запроваджує ще один документ, який може отримати громадянин від ТЦК – вимогу. Цей документ не слід плутати із повісткою. Вимога ТЦК передує зверненню ТЦК до суду із позовом стосовно обмеження ухилянта у праві керування авто", - зазначає видання у матеріалі за 20 квітня 2024 року.
Окрім того, замість обмеження в керуванні автом особу, що ухиляється від мобілізації, можуть покарати грошовим штрафом.
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Як наголошується, вимога фактично є "попередженням", за яким слідує звернення ТЦК до суду щодо обмеження ухилянта у праві керування транспортним засобом.
Відповідні заходи будуть застосовуватися шляхом судової процедури, а їм передуватиме певний алгоритм дій, який має здійснити ТЦК:
спочатку керівник ТЦК, який встановив невиконання громадянином обов’язків, передбачених ч. 1 ст. 22 у новій редакції (неявка на виклик ТЦК, непроходження медичного огляду), ч. 3 статті 22 (неуточнення у ТЦК своїх військово-облікових даних протягом 60 днів), та вчинення ним адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 210-1 Кодексу про адміністративні правопорушення (порушення законодавства про мобілізацію), звертається до поліції щодо здійснення адміністративного затримання та доставлення такого громадянина до ТЦК;
у разі отримання письмової відповіді від поліції про неможливість здійснити адміністративне затримання та доставлення громадянина до ТЦК, керівник ТЦК протягом 5 днів надсилає цьому громадянину в паперовій формі засобами поштового зв’язку рекомендованим листом з повідомленням про вручення вимогу про виконання обов’язку (документ має назву "вимога", яку не слід плутати з повісткою).
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Днем вручення такої вимоги ТЦК буде вважатися:
1) день вручення вимоги під розписку засобами поштового зв’язку;
2) день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати вимогу чи відмітки про неможливість вручення вимоги особі з інших причин за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, повідомленою цією особою ТЦК;
3) день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати вимогу чи відмітки про неможливість вручення вимоги особі з інших причин за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, що зареєстровані у встановленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила ТЦК іншої адреси.
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Надалі, у разі, якщо громадянин добровільно протягом 10 календарних днів з дня вручення вимоги (тобто, у тому числі, якщо проставлена відмітка про неможливість вручення) не виконав обов’язку, ТЦК звертається до суду з приводу обмеження у праві керування авто.
Наступна процедура вже залежить цілком від суду. Відповідні зміни передбачені до Кодексу адміністративного судочинства. Зокрема, для того, щоб обмежити ухилянта у праві керувати авто, ТЦК повинен буде довести у суді неможливість його доставки до ТЦК поліцією.
"Слід зауважити, що окрім обмеження у праві керування авто, до громадянина чи підприємства, де він працює, можуть застосувати досить серйозні штрафи за порушення правил військового обліку. І у такому разі складна судова процедура не потрібна", - наголошує "Судово-юрилична газета".
- Новий закон про мобілізацію набуде чинності 18 травня 2024 року.
- Для засуджених, які виявлять бажання мобілізуватися, створюватимуть окремі підрозділи.
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