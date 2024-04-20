Мобілізація засуджених: Малюська каже про окремі підрозділи

Про це Малюська розповів у етері телемарафону.

"Чимало тих, хто перебуває у місцях позбавлення волі, не є небезпечними для суспільства, вони й так найближчим часом мають вийти на свободу", - зазначив Малюська.

Він наголосив, що будуть передбачені запобіжники, щоб ті категорії, які є ризикованими не змогли скористатися механізмом, передбаченим змінами в законодавстві щодо можливості мобілізації для засуджених.

"Законодавство містить певний рівень гарантій, які забезпечать, щоб імплементація закону була ефективною. Зокрема, це не тільки добровільність, тобто контрактна форма служби, але і створення окремих підрозділів, там де будуть служити ті, хто був звільнений з місць позбавлення волі. Щоб не було різного підходу, щоб хтось, раптом вийшовши з в’язниці не опинився в "ужгородському котлі", не виконуючи свій військовий обов’язок", - сказав міністр.

Він вказав, що механізм для всіх буде однаковим та міститиме вбудовані гарантії, щоб ризики були мінімальними. Малюська звернув увагу на те, що сучасна армія – це не лише стрільба з автомата, а й багато фізичної роботи, яка не потребує цілодобового використання зброї.

"Я думаю, що такі підрозділи можуть виконувати роботи по побудові інфраструктури, інженерних споруд, захисних споруд. Наші військові багато копають, я думаю, що тут наші "вихованці"можуть дати фору багатьом військовим", - додав він.