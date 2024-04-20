Мобілізація засуджених: Малюська каже про окремі підрозділи
Міністр юстиції України Денис Малюська заявив, що для засуджених, які виявлять бажання мобілізуватися, створюватимуть окремі підрозділи
Про це Малюська розповів у етері телемарафону.
"Чимало тих, хто перебуває у місцях позбавлення волі, не є небезпечними для суспільства, вони й так найближчим часом мають вийти на свободу", - зазначив Малюська.
Він наголосив, що будуть передбачені запобіжники, щоб ті категорії, які є ризикованими не змогли скористатися механізмом, передбаченим змінами в законодавстві щодо можливості мобілізації для засуджених.
"Законодавство містить певний рівень гарантій, які забезпечать, щоб імплементація закону була ефективною. Зокрема, це не тільки добровільність, тобто контрактна форма служби, але і створення окремих підрозділів, там де будуть служити ті, хто був звільнений з місць позбавлення волі. Щоб не було різного підходу, щоб хтось, раптом вийшовши з в’язниці не опинився в "ужгородському котлі", не виконуючи свій військовий обов’язок", - сказав міністр.
Він вказав, що механізм для всіх буде однаковим та міститиме вбудовані гарантії, щоб ризики були мінімальними. Малюська звернув увагу на те, що сучасна армія – це не лише стрільба з автомата, а й багато фізичної роботи, яка не потребує цілодобового використання зброї.
"Я думаю, що такі підрозділи можуть виконувати роботи по побудові інфраструктури, інженерних споруд, захисних споруд. Наші військові багато копають, я думаю, що тут наші "вихованці"можуть дати фору багатьом військовим", - додав він.
- У лютому очільник Мін'юсту Денис Малюська заявив про необхідність мобілізації засуджених. За його словами, тисячі засуджених виявили бажання вступити до лав ЗСУ. Згодом стало відомо, що оборонний комітет ВР розглядає мобілізацію засуджених.
- 1 березня заступниця міністра юстиції Олена Висоцька сказала, що засуджені за зґвалтування й убивство можуть бути мобілізовані в тому разі, якщо військові командири погодяться прийняти їх до своїх підрозділів.
- Пізніше Малюська заявив, що засуджених за корупцію українців можна і треба ставити на військовий облік із можливістю мобілізації.
- 10 квітня Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт про мобілізацію засуджених. За документ проголосував 281 нардеп.
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