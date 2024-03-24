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Головна Війна з Росією Ставлення українців до мобілізації і ТЦК допомагає Росії: командувач Сухопутних військ ЗСУ Павлюк звернувся до медіа, блогерів та всього суспільства

Ставлення українців до мобілізації і ТЦК допомагає Росії: командувач Сухопутних військ ЗСУ Павлюк звернувся до медіа, блогерів та всього суспільства

24 березня, 2024 неділя
16:13
Війна з Росією Очільник Київської ОВА Олександр Павлюк

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк засудив те, як у медіа, блогосфері та повсякденні українське суспільство наразі сприймає мобілізаційні заходи й діяльність ТЦК

Великий текст з цього приводу з'явився у неділю, 24 березня 2024 року, на офіційному фейсбуці командувача.

"Вищий пілотаж мистецтва війни - зруйнувати замисли ворога і завдати йому поразки, не застосовуючи свого війська в бою", - зазначив генерл-лейтенант Павлюк, наголосивши на тому, що зараз РФ застосовує проти України саме таку тактику. І, як він додав, застосовує ефективно.

"І судячи з останніх місяців, росіяни дуже вправно користуються давньокитайськими стратагемами ведення війни. А деякі наші співгромадяни, на жаль, втратили розуміння, що їхні дії та публічні вислови перетворились на потужну зброю в руках ворога. Який не полишав, не полишає і ніколи не полишить свого прагнення знищити Україну", - звернув увагу Олександр Павлюк.

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Зокрема, стверджує він, медіа передусім цікавляться і висвітлюються імовірні зловживання і ніби як перевищення повноважень з боку працівників ТЦК, тоді як "в усіх матеріалах про "неправомірні дії ТЦК" свідомо упускається найголовніший акцент: неправомірною передусім є відмова чоловіків від свого конституційного обовʼязку - захисту України".

"Вже не кажучи про те, що всі кадри на кшталт "пакування в бус" принципово (!) не містять, що саме в поведінці героїв матеріалу призвело до таких наслідків", - продовжив генерал-лейтенант Павлюк.

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"Розбий союзи ворога, розділи його бойові порядки - вчить давньокитайська стратегія війни. Протиставлення армії цивільним - один з її пунктів. Тож перш ніж поділитись "кричущим сюжетом про порушення прав" та тяжку долю "бідолашних ухилянтів", варто запитати себе: кому це насправді допомагає перемогти у війні? Точно що не Україні", - підсумував командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Разом з тим, за словами командувача, система мобілізації до лав ЗСУ реагує на недоліки та змінюється.

"Ми змінюємося, ми бачимо і наші недоліки і щодня працюємо, щоб ставати кращими, більш зрозумілими", - заявив генерал-лейтенант Павлюк.

  • Проєкт нового закону про мобілізацію, жорстішою ніж дотепер, зараз перебуває на розгляді парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
  • Найімовірніше документ потрапить на розгляд Верховної Ради на початку квітня і може бути остаточно ухвалений у травні.
Теги:
військові
ЗСУ
мобілізація
Військові новини
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