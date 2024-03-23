Визнані "обмежено придатними" за новим законом служитимуть у бойових підрозділах, - нардеп Веніславський

Про це повідомив народний депутат України Федір Веніславський в ефірі телемарафону.

Після того, як Верховна Рада ухвалила законопроєкт про забезпечення прав військовослужбовців і поліцейських на соціальний захист, який, зокрема, передбачає повторний медогляд протягом дев’яти місяців для військовозобов'язаних, яких визнали "обмежено придатними", поняття "обмеженої придатності у воєнний час" виключили із законодавства.

"Коли ми наведемо лад і чітко визначимо, хто придатний, а хто непридатний, вони можуть бути мобілізовані, якщо будуть придатними, і зможуть поповнити вакантні місця в бойових підрозділах і бригадах", - сказав нардеп Вениславський.