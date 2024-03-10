У 2024 році Україна може змінити хід бойових дій, але є дві ключові умови, - ветеран війни Дикий

Таку думку він висловив в етері Еспресо

"У нас відкриється вікно можливостей на фронті через 1-1,5 місяця. Втім, в нас було дві критичні проблеми на фронті - дефіцит боєприпасів й особового складу. Нашим військовим дуже бракувало боєприпасів великих калібрів. Ця проблема вже майже вирішена, оскільки боєприпаси вже поїхали на фронт. І це вже можна спостерігати безпосередньо на фронті. Артилерія знову запрацювала й ожила", - розповів Дикий.

За словами Дикого, в умовах обмежених ресурсів Сили оборони роблять просто неможливе, стримуючи противника

"Друга ключова проблема - дефіцит особового складу в ЗСУ. Ця проблема, на жаль, нікуди не ділась. Командувач Сухопутних військ генерал Павлюк правий, коли говорить, що в нас є можливість й потреба переходити до наступальних дій. Втім, армія воює тими, хто вже вступив до лав ЗСУ. Сьогодні наші Сили оборони, зважаючи на наявні ресурси, роблять просто неможливе. Вони стримують переважаючі сили противника. Ми ж тут в тилу робимо недостатньо. Оскільки поповнення особового складу ЗСУ залежить від нас", - додав він.

Ініціатива Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України: що відомо

17 лютого стало відомо, що Чехія знайшла за кордоном джерела постачання сотень тисяч артилерійських боєприпасів, які вона могла б доставити в Україну протягом лічених тижнів.

Публічно про участь заявили Нідерланди, які передали на закупівлю боєприпасів 100 млн євро. Долучиться до ініціативи щодо закупівлі снарядів для України за межами ЄС і Франція.

22 лютого стало відомо, що Канада готова виділити до $22 млн на снаряди для України. Також прем’єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо повідомив, що країна на €200 млн профінансує чеську ініціативу.

2 березня у Чехії заявила, що зможуть здійснити перші постачання боєприпасів до Києва через кілька тижнів.

Згодом прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявила, що її країна сприятиме багатосторонній ініціативі Чехії щодо придбання та передачі Україні артилерійських боєприпасів.

Норвегія 7 березня оголосила про виділення понад $150 млн на закупівлю 800 тис. артилерійських снарядів для України.