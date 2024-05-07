ПСЖ -"Борусія Дортмунд": букмекери дали фінальний прогноз на півфінал Ліги чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Гра на "Парк де Пренс" розпочнеться о 22:00, наживо її покаже Megogo. Букмекери вважають, що фаворитом протистояння є ПСЖ, на виграш господарів дають коефіцієнт 1,52. Можливість нічиї в основний час оцінюють у 5,10, перемоги БД - 5:90.

У першому матчі "Борусія" у Дортмунді перемогла ПСЖ з рахунком 1:0.

Іншого півфіналіста 8 травня визначать іспанський "Реал" та німецька "Баварія", які зіграли у Мюнхені внічию 2:2.

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Ліга чемпіонів

1/2 фіналу. Повторний матч

7 травня

ПСЖ (Франція) - "Борусія" (Дортмунд, Німеччина)

Париж, стадіон "Парк де Пренс"

Початок - 22:00

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