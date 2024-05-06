Держдеп США: Путін - президент РФ і діятиме в цій ролі

Про це на брифінгу заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, повідомляє ЄП.

На питання про те, чи будуть США направляти представника посольства на "інавгурацію" Путіна Міллер відповів: "Ні, нашого представника не буде на його інавгурації".

Він підтвердив позицію Вашингтона про те, що там і далі визнають очільника Кремля президентом Росії.

"Ми однозначно не визнаємо ті вибори (президента в Росії. – ред.) вільними та чесними, але він – президент Росії і продовжуватиме діяти в цій ролі", – пояснив речник Держдепу.