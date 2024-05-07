Крадіжки, ДТП і ймовірне зґвалтування: ЗМІ назвали кількість зупинених справ через мобілізацію обвинувачених
В Україні зупинили розгляд 11 тис. кримінальних справ через добровільну мобілізацію підозрюваних. Серед тих, хто виявив таке бажання, – ймовірні ґвалтівники неповнолітніх
Про це пише видання NGL.media, яке провело власний підрахунок на основі аналізу судового реєстру за 2022-2024 рр.
Можливість призупинення досудового розслідування через мобілізацію прописано в ст. 335 КПК, де вказано, що у випадку, якщо обвинувачений "був призваний для проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, суд зупиняє судове провадження стосовно такого обвинуваченого... до звільнення з військової служби".
Аналіз зупинених справ показує, що переважно йдеться про крадіжки, наркотики, ДТП з летальним кінцем і хабарництво.
Журналісти проаналізували 400 довільно обраних справ і виявили, що близько ста обвинувачених (25%) у цих справах вчинили інкриміновані їм злочини уже у статусі військових. З решти справ у 95% випадків суди припинили розгляд після мобілізації обвинувачених. І лише у 5% справ суд відмовився це зробити.
"Звісно, не можна однозначно стверджувати, що всі обвинувачені, які мобілізувались, намагаються затягнути судовий розгляд. У частини з них це могло бути цілком природне бажання. Проте, вивчаючи деякі справи, виникають обґрунтовані підозри, що новонавернені військовослужбовці ухиляються таким чином від покарання", - зазначає видання.
Майже половина з тих справ, які проаналізували журналісти, стосується кримінальних проваджень, розпочатих у 2010-2020 рр. Під час служби обвинувачених строки давності продовжують нараховувати, а тому, ймовірно, від кримінальної відповідальності можуть узагалі звільняти через те, що строк давності сплив.
"Ще від початку 2019 року у Броварському міськрайонному суді Київської області слухалася справа про зґвалтування неповнолітньої. Імена і підсудного, і потерпілої закриті – ймовірно, через високу чутливість цієї інформації. За версією слідства, обвинувачений разом з групою спільників застосував фізичне насильство до неповнолітньої дівчини й зґвалтував її, у тому числі – у неприродний спосіб. Але у травні 2022 року суд розгляд провадження зупинив через його мобілізацію. Особливе почуття сорому викликає те, що служить підозрюваний не будь-ким, а… заступником командира військової частини з морально-психологічного забезпечення", - розповідає видання про один із кричущих випадків зупинення розгляду справи через мобілізацію підозрюваного.
- У лютому очільник Мін'юсту Денис Малюська заявив про необхідність мобілізації засуджених. За його словами, тисячі засуджених виявили бажання вступити до лав ЗСУ. Згодом стало відомо, що оборонний комітет ВР розглядає мобілізацію засуджених.
- 1 березня заступниця міністра юстиції Олена Висоцька сказала, що засуджені за зґвалтування й убивство можуть бути мобілізовані в тому разі, якщо військові командири погодяться прийняти їх до своїх підрозділів.
- Пізніше Малюська заявив, що засуджених за корупцію українців можна і треба ставити на військовий облік із можливістю мобілізації.
- 10 квітня Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт про мобілізацію засуджених. За документ проголосував 281 нардеп.
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