Крадіжки, ДТП і ймовірне зґвалтування: ЗМІ назвали кількість зупинених справ через мобілізацію обвинувачених

Про це пише видання NGL.media, яке провело власний підрахунок на основі аналізу судового реєстру за 2022-2024 рр.

Можливість призупинення досудового розслідування через мобілізацію прописано в ст. 335 КПК, де вказано, що у випадку, якщо обвинувачений "був призваний для проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, суд зупиняє судове провадження стосовно такого обвинуваченого... до звільнення з військової служби".

Аналіз зупинених справ показує, що переважно йдеться про крадіжки, наркотики, ДТП з летальним кінцем і хабарництво.

Журналісти проаналізували 400 довільно обраних справ і виявили, що близько ста обвинувачених (25%) у цих справах вчинили інкриміновані їм злочини уже у статусі військових. З решти справ у 95% випадків суди припинили розгляд після мобілізації обвинувачених. І лише у 5% справ суд відмовився це зробити.

"Звісно, не можна однозначно стверджувати, що всі обвинувачені, які мобілізувались, намагаються затягнути судовий розгляд. У частини з них це могло бути цілком природне бажання. Проте, вивчаючи деякі справи, виникають обґрунтовані підозри, що новонавернені військовослужбовці ухиляються таким чином від покарання", - зазначає видання.

Майже половина з тих справ, які проаналізували журналісти, стосується кримінальних проваджень, розпочатих у 2010-2020 рр. Під час служби обвинувачених строки давності продовжують нараховувати, а тому, ймовірно, від кримінальної відповідальності можуть узагалі звільняти через те, що строк давності сплив.

"Ще від початку 2019 року у Броварському міськрайонному суді Київської області слухалася справа про зґвалтування неповнолітньої. Імена і підсудного, і потерпілої закриті – ймовірно, через високу чутливість цієї інформації. За версією слідства, обвинувачений разом з групою спільників застосував фізичне насильство до неповнолітньої дівчини й зґвалтував її, у тому числі – у неприродний спосіб. Але у травні 2022 року суд розгляд провадження зупинив через його мобілізацію. Особливе почуття сорому викликає те, що служить підозрюваний не будь-ким, а… заступником командира військової частини з морально-психологічного забезпечення", - розповідає видання про один із кричущих випадків зупинення розгляду справи через мобілізацію підозрюваного.