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У США оголосили лауреатів Пулітцерівської премії

7 травня, 2024 вiвторок
17:14
Культура
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Одна з найпрестижніших нагород у галузі літератури, журналістики, музики і театру в США Пулітцерівська премія назвала переможців 

Інформацію оприлюднили на сайті премії.

Традиційно у перший понеділок травня у Колумбійському університеті США оголосили лауреатів Пулітцерівської премії 2024 року. 

У номінації "Художня література" (Fiction) перемогу здобула Джейн Енн Філліпс (Нопф) та її книга "Нічний дозор" (Night Watch). Події роману розгортаються у притулку для божевільних в Західній Вірджинії після Громадянської війни.

У номінації "Загальна документальна література" (General Nonfiction) переміг Натан Тралл з твором "Один день із життя Абеда Салами: анатомія єрусалимської трагедії" (A Day in the Life of Abed Salama: Anatomy of a Jerusalem Tragedy). 

"Витончена та інтимна розповідь про життя під ізраїльською окупацією Західного берега, розказана через портрет палестинського батька, чий п’ятирічний син гине в аварії шкільного автобуса, коли ізраїльські та палестинські рятувальні команди затримуються через правила безпеки", - йдеться в описі на сайті.

У номінації "Історична книжка" (History) за книгу з історії Сполучених Штатів премію отримала Жаклін Джонс за її "Без права на чесне життя: боротьба чорношкірих робітників Бостона в епоху громадянської війни" 9No Right to an Honest Living: The Struggles of Boston’s Black Workers in the Civil War Era). Це реконструкція вільного темношкірого життя в Бостоні, яка кардинально змінює розуміння громадського руху за скасування рабства в місті та складної реальності для його темношкірих жителів.

У номінації "Біографічна книжка" (Biography) відзначили дві історії: 

Джонатан Ейг "Кінг: життя" (King: A Life). Викривальний портрет Мартіна Лютера Кінга, який спирається на нові джерела, щоб урізноманітнити розуміння кожного етапу життя лідера громадянських прав, досліджуючи його сильні та слабкі сторони.

Іліон Ву "Господар, раб, чоловік, дружина: епічна подорож від рабства до свободи" (Master Slave Husband Wife: An Epic Journey from Slavery to Freedom). Історія про пару рабів, які втекли з Джорджії в 1848 році, зі світлошкірою жінкою, перевдягненою в чоловіка з інвалідністю, та їхню подорож на Північ.

У категорії "Мемуари або автобіографія" (Memoir or Autobiography) була відзначена Крістіна Рівера Гарза (Гогарт) "Непереможне літо Ліліани: сестрині пошуки справедливості" (Liliana’s Invincible Summer: A Sister’s Search for Justice). Розповідь про 20-річну сестру письменниці, вбиту колишнім хлопцем. Книжка поєднує мемуари, феміністичне журналістське розслідування та поетичну біографію.

У номінації "Поезія" (Poetry) переміг Брендон Сом Tripas: Poems. Збірка, яка зачіпає складність подвійної мексиканської та китайської спадщини поета, підкреслюючи гідність трудового життя його родини.

Пулітцерівською премією нагородили також у категоріях "За служіння суспільству", "За висвітлення місцевих новин", "За видатне розслідування", "За роз'яснювальний репортаж", "За видатну подачу сенсаційного матеріалу", "За розкриття національної теми", "За міжнародний репортаж", "За нарис", "За коментар", "За художню критику", "За редакційний коментар", "За карикатури", "За новинну фотографію", "За художню фотографію", "За видатний музичний твір" та "За найкращу драму". З повним переліком переможців можна ознайомитися за посиланням.

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