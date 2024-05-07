Apple представила два нові планшети iPad Air та iPad Pro
Американська компанія Apple представила на презентації нової техніки два нові планшети: iPad Air та iPad Pro з чипом M4
Відповідне відео опубліковане на YouTube-каналі Apple.
Новий iPad Air компанія анонсувала з чипом M2, що має працювати на 50% швидше, аніж попереднє покоління пристроїв М1. Планшет матиме два розміри екрана - 11-дюймовий Liquid Retina, ціна якого стратує від від $599, та 13-дюймовий Liquid Retina, що коштуватиме від $799. Обсяги пам’яті становитимуть від 128 ГБ до 1 ТБ.
іPad Pro матиме чип М4, який, за словами компанії, більше підходить для роботи із штучним інтелектом. Підкреслено, що продуктивність процесора на 50% вище, ніж у пристроїв із чипом M2. Водночас планшет працює у чотири рази швидше, ніж попереднє покоління.
Також іPad Pro має OLED-екран Ultra Retina XDR з більшою контрастністю. Завдяки йому якість зображення є однаковою на дисплеях різних розмірів. Основна камра (12 мегапікселів) оснащена адаптивним спалахом True Tone.
Обрати іPad Pro можна буде з обсягом пам’яті 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ і 2 ТБ у чорному або сріблястому кольорах. Пристрій з 11-дюймовим дисплеєм коштуватиме від $999, а з 13-дюймовим - від $1 299.
Apple вже приймає передзамовлення на два нові планшети. Поставки розпочнуться з наступного тижня.
- 7 травня повідомлялось, що компанія Apple розробляє власний чип для запуску програмного забезпечення штучного інтелекту на серверах центрів обробки даних.
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